https://sputnik-georgia.ru/20230702/v-gruzii-stali-chasche-vyyavlyat-narusheniya-trudovykh-prav-279147039.html

В Грузии стали чаще выявлять нарушения трудовых прав

В Грузии стали чаще выявлять нарушения трудовых прав

В 2022 году 52% предпринимателей учли предписания Инспекции в ходе повторной проверки и устранили нарушения 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T18:44+0400

2023-07-02T18:44+0400

2023-07-02T18:44+0400

грузия

новости

общество

департамент инспектирования труда грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271823669_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_4ab703eb4091ada256996c6cd46b331a.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сотрудники Инспекции труда выявили 632 административных правонарушения трудовых прав в результате более одной тысячи первичных и последующих проверок, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации ведомства, в прошлом году компании получили 3,4 тысячи предписаний, а в целом надзор за соблюдением трудовых прав коснулся более 68 тысяч занятых. Надзор за безопасностью труда коснулся до 108 тысяч занятых. Кроме того, в 2022 году 52% предпринимателей учли предписания Инспекции в ходе повторной проверки и устранили нарушения. В 2021 году предписаниям последовали лишь 28% компаний. В Грузии снизилась смертность на рабочих местах – отчет Инспекции труда >>Сегодня Инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями. Кроме того, в этом году Инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, департамент инспектирования труда грузии