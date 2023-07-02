https://sputnik-georgia.ru/20230702/v-gruzii-stali-chasche-vyyavlyat-narusheniya-trudovykh-prav-279147039.html
В Грузии стали чаще выявлять нарушения трудовых прав
В Грузии стали чаще выявлять нарушения трудовых прав
В 2022 году 52% предпринимателей учли предписания Инспекции в ходе повторной проверки и устранили нарушения 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T18:44+0400
2023-07-02T18:44+0400
2023-07-02T18:44+0400
грузия
новости
общество
департамент инспектирования труда грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271823669_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_4ab703eb4091ada256996c6cd46b331a.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сотрудники Инспекции труда выявили 632 административных правонарушения трудовых прав в результате более одной тысячи первичных и последующих проверок, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации ведомства, в прошлом году компании получили 3,4 тысячи предписаний, а в целом надзор за соблюдением трудовых прав коснулся более 68 тысяч занятых. Надзор за безопасностью труда коснулся до 108 тысяч занятых. Кроме того, в 2022 году 52% предпринимателей учли предписания Инспекции в ходе повторной проверки и устранили нарушения. В 2021 году предписаниям последовали лишь 28% компаний. В Грузии снизилась смертность на рабочих местах – отчет Инспекции труда >>Сегодня Инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями. Кроме того, в этом году Инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271823669_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d7da91fa2cdf92f198a09313811fea1e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, департамент инспектирования труда грузии
грузия, новости, общество, департамент инспектирования труда грузии
В Грузии стали чаще выявлять нарушения трудовых прав
В 2022 году 52% предпринимателей учли предписания Инспекции в ходе повторной проверки и устранили нарушения
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сотрудники Инспекции труда выявили 632 административных правонарушения трудовых прав в результате более одной тысячи первичных и последующих проверок, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации ведомства, в прошлом году компании получили 3,4 тысячи предписаний, а в целом надзор за соблюдением трудовых прав коснулся более 68 тысяч занятых.
В 2022 году в рамках надзора за безопасностью труда проведено 2 510 первичных и повторных проверок. В связи с нарушением норм безопасности труда вынесено 8 728 предписаний и составлено 1 748 протоколов об административных правонарушениях.
Надзор за безопасностью труда коснулся до 108 тысяч занятых.
Кроме того, в 2022 году 52% предпринимателей учли предписания Инспекции в ходе повторной проверки и устранили нарушения. В 2021 году предписаниям последовали лишь 28% компаний.
Сегодня Инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями.
Кроме того, в этом году Инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения.