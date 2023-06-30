https://sputnik-georgia.ru/20230630/v-gruzii-snizilas-smertnost-na-rabochikh-mestakh--otchet-inspektsii-truda-279112182.html
В Грузии снизилась смертность на рабочих местах – отчет Инспекции труда
В Грузии снизилась смертность на рабочих местах – отчет Инспекции труда
В этом году Инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T07:01+0400
2023-06-30T07:01+0400
2023-06-30T07:35+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Смертность в результате несчастных случаев на производстве в Грузии в 2022 году снизилась на 41% по сравнению с 2018 годом, когда только был принят закон "О безопасности труда", заявил глава Инспекции труда Бека Перадзе в ходе выступления с отчетом о деятельности Службы за 2022 год на пленарном заседании парламента. В Грузии многие годы стояла серьезная проблема безопасности труда, что нередко приводило к несчастным случаям на производстве. С каждым годом статистика случаев смертей и производственного травматизма увеличивалась, поэтому в марте 2018 года парламент Грузии принял Закон о безопасности труда, в котором расписаны стандарты безопасности труда и система контроля. Позже закон усовершенствовали, а мандат инспекции труда расширили. Смертность на рабочих местах в Грузии снизилась >>В 2022 году на рабочих местах скончались 35 человек, в 2021-м – 37 человек, а в 2018-м – 59. Сегодня инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями. Как преодолеть неравенство в грузинском обществе – манифест Объединения профсоюзов >>Кроме того, в этом году инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент инспектирования труда грузии, безопасность труда в грузии
грузия, новости, общество, департамент инспектирования труда грузии, безопасность труда в грузии
В Грузии снизилась смертность на рабочих местах – отчет Инспекции труда
07:01 30.06.2023 (обновлено: 07:35 30.06.2023)
В этом году Инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Смертность в результате несчастных случаев на производстве в Грузии в 2022 году снизилась на 41% по сравнению с 2018 годом, когда только был принят закон "О безопасности труда", заявил глава Инспекции труда Бека Перадзе в ходе выступления с отчетом о деятельности Службы за 2022 год на пленарном заседании парламента.
В Грузии многие годы стояла серьезная проблема безопасности труда, что нередко приводило к несчастным случаям на производстве.
С каждым годом статистика случаев смертей и производственного травматизма увеличивалась, поэтому в марте 2018 года парламент Грузии принял Закон о безопасности труда, в котором расписаны стандарты безопасности труда и система контроля. Позже закон усовершенствовали, а мандат инспекции труда расширили.
В 2022 году на рабочих местах скончались 35 человек, в 2021-м – 37 человек, а в 2018-м – 59.
Сегодня инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями.
Кроме того, в этом году инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения.