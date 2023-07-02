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В Харагаульском районе разыскивают мужчину, пропавшего в результате схода оползня
В Харагаульском районе разыскивают мужчину, пропавшего в результате схода оползня
По имеющейся информации, 77-летний мужчина искал скот, когда сошел оползень 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T16:11+0400
2023-07-02T16:11+0400
2023-07-02T16:37+0400
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оползень
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Жителя села Мерилиси Харагаульского района, который исчез после схода оползня в субботу, разыскивают спасатели, сообщает Первый канал. Оползень сошел на станции Марелиси в Харагаульском районе в субботу, 1 июля, из-за сильных дождей и повредил контактную сеть и рельсы. По имеющейся информации, 77-летний мужчина искал скот, когда сошел оползень. На месте работают спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями и технические бригады Грузинской железной дороги. Поезд Батуми-Ереван не доедет до места назначения: ГЖД подтвердила остановку рейсов >>На месте работает спецтехника. Грузовые поезда ходят по одному пути, а движение пассажирских поездов пока запрещено. В результате просадки грунта повреждены контактная сеть и рельсы. Компания Грузинская железная дорога ждет заключения экспертов для возобновления движения поездов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, оползень
грузия, новости, происшествия, оползень
В Харагаульском районе разыскивают мужчину, пропавшего в результате схода оползня
16:11 02.07.2023 (обновлено: 16:37 02.07.2023)
По имеющейся информации, 77-летний мужчина искал скот, когда сошел оползень
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Жителя села Мерилиси Харагаульского района, который исчез после схода оползня в субботу, разыскивают спасатели, сообщает Первый канал.
Оползень сошел на станции Марелиси в Харагаульском районе в субботу, 1 июля, из-за сильных дождей и повредил контактную сеть и рельсы.
По имеющейся информации, 77-летний мужчина искал скот, когда сошел оползень. На месте работают спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями и технические бригады Грузинской железной дороги.
На месте работает спецтехника. Грузовые поезда ходят по одному пути, а движение пассажирских поездов пока запрещено. В результате просадки грунта повреждены контактная сеть и рельсы.
Компания Грузинская железная дорога ждет заключения экспертов для возобновления движения поездов.