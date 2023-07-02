https://sputnik-georgia.ru/20230702/v-kharagaulskom-rayone-razyskivayut-muzhchinu-propavshego-v-rezultate-skhoda-opolznya-279175186.html

В Харагаульском районе разыскивают мужчину, пропавшего в результате схода оползня

В Харагаульском районе разыскивают мужчину, пропавшего в результате схода оползня

По имеющейся информации, 77-летний мужчина искал скот, когда сошел оползень 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T16:11+0400

2023-07-02T16:11+0400

2023-07-02T16:37+0400

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оползень

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Жителя села Мерилиси Харагаульского района, который исчез после схода оползня в субботу, разыскивают спасатели, сообщает Первый канал. Оползень сошел на станции Марелиси в Харагаульском районе в субботу, 1 июля, из-за сильных дождей и повредил контактную сеть и рельсы. По имеющейся информации, 77-летний мужчина искал скот, когда сошел оползень. На месте работают спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями и технические бригады Грузинской железной дороги. Поезд Батуми-Ереван не доедет до места назначения: ГЖД подтвердила остановку рейсов >>На месте работает спецтехника. Грузовые поезда ходят по одному пути, а движение пассажирских поездов пока запрещено. В результате просадки грунта повреждены контактная сеть и рельсы. Компания Грузинская железная дорога ждет заключения экспертов для возобновления движения поездов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, оползень