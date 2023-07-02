https://sputnik-georgia.ru/20230702/v-tsalendzhikha-otkryvaetsya-literaturnyy-festival-graneli-279035115.html

В Цаленджиха открывается литературный фестиваль Гранели

В Цаленджиха открывается литературный фестиваль Гранели

На фестивале вручат специальную награду за особый вклад в литературу 02.07.2023, Sputnik Грузия

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терентий гранели

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Второй по счету литературный фестиваль "Гранели", который посвящен культовому грузинскому поэту Терентию Гранели, открывается в городе Цаленджиха (регион Самегрело - Земо Сванети) 2 июля.Цаленджиха – родина поэта, эссеиста, художника-графика Терентия Квирквелия, больше известного под литературным псевдонимом Терентий Гранели.Двухдневный фестиваль обещает обширную программу: местные жители и гости смогут посетить дискуссии, презентации книг, публичные лекции и встречи с современными грузинскими писателями.Кроме того, в рамках фестиваля 3 июля планируется обсуждение библиотечной реформы с библиотекарями Цаленджихского муниципалитета. Также пройдет выставка-продажа книг с участием 20 издательств.Выставка станковой живописи пройдет в Тбилиси >>>На заключительном мероприятии будет вручена специальная награда фестиваля за особый вклад в литературу.Организаторы фестиваля – Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии, мэрия муниципалитета Цаленджиха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

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