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Экзамены в тюрьме: сколько заключенных сдают ЕНЭ в Грузии?
Экзамены в тюрьме: сколько заключенных сдают ЕНЭ в Грузии?
В этом году в Грузии осуществляется проект "Цифровой университет", который делает высшее образование доступным для осужденных 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T14:23+0400
2023-07-03T14:23+0400
2023-07-03T14:50+0400
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енэ
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены в Грузии в этом году сдает 21 заключенный, один из них – несовершеннолетний, сообщает Пенитенциарное учреждение. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. В пенитенциарной службе отметили, что доступ к высшему образованию является приоритетом ведомства. С этой целью в этом году осуществляется инновационный образовательный проект "Цифровой университет", который делает высшее образование доступным для осужденных.В Грузии начались Единые национальные экзамены>>В этом году по всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые полностью готовы к сдаче экзаменов: пространства оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, енэ, заключенные, тюрьма
грузия, общество, новости, енэ, заключенные, тюрьма
Экзамены в тюрьме: сколько заключенных сдают ЕНЭ в Грузии?
14:23 03.07.2023 (обновлено: 14:50 03.07.2023)
В этом году в Грузии осуществляется проект "Цифровой университет", который делает высшее образование доступным для осужденных
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены в Грузии в этом году сдает 21 заключенный, один из них – несовершеннолетний, сообщает Пенитенциарное учреждение.
Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек.
В пенитенциарной службе отметили, что доступ к высшему образованию является приоритетом ведомства. С этой целью в этом году осуществляется инновационный образовательный проект "Цифровой университет", который делает высшее образование доступным для осужденных.
В этом году по всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые полностью готовы к сдаче экзаменов: пространства оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой.
Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз.