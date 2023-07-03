https://sputnik-georgia.ru/20230703/ekzameny-v-tyurme-skolko-zaklyuchennykh-sdayut-ene-v-gruzii-279198393.html

Экзамены в тюрьме: сколько заключенных сдают ЕНЭ в Грузии?

Экзамены в тюрьме: сколько заключенных сдают ЕНЭ в Грузии?

В этом году в Грузии осуществляется проект "Цифровой университет", который делает высшее образование доступным для осужденных 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T14:23+0400

2023-07-03T14:23+0400

2023-07-03T14:50+0400

грузия

общество

новости

енэ

заключенные

тюрьма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23690/28/236902895_0:185:3696:2264_1920x0_80_0_0_0ec67a5e74dab8fe5bb1af0eb14991d2.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены в Грузии в этом году сдает 21 заключенный, один из них – несовершеннолетний, сообщает Пенитенциарное учреждение. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. В пенитенциарной службе отметили, что доступ к высшему образованию является приоритетом ведомства. С этой целью в этом году осуществляется инновационный образовательный проект "Цифровой университет", который делает высшее образование доступным для осужденных.В Грузии начались Единые национальные экзамены>>В этом году по всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые полностью готовы к сдаче экзаменов: пространства оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, енэ, заключенные, тюрьма