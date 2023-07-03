https://sputnik-georgia.ru/20230703/v-gruzii-nachalis-edinye-natsionalnye-ekzameny-279181471.html
В Грузии начались Единые национальные экзамены
В Грузии начались Единые национальные экзамены
Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T07:01+0400
2023-07-03T07:01+0400
2023-07-03T07:58+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в вузы Грузии начались в понедельник в 9:00 с экзамена по грузинскому языку и литературе. Регистрация на экзамен началась в 08:00 утра. В этом году по всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые полностью готовы к сдаче экзаменов: пространства оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. Регистрация второго потока абитуриентов начнется в 14:00, а экзамен в 15:00 по тбилисскому времени. Вниманию абитуриентов! ЕНЭ начнутся с экзамена по грузинскому языку и литературе >>Центры открыты в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави и Хуло. Также в 2023 году экзаменационный центр впервые открыт в Амбролаури. В случае заболевания абитуриент должен обратиться на горячую линию центра по телефону (995 32) 2 47 33 33 и предоставить соответствующую медицинскую документацию в Национальный центр экзаменов и оценок до начала экзамена, чтобы написать тест в специально оборудованном экзаменационном секторе. Как в Грузии готовятся к проведению вступительных экзаменов в вузы 2023 года? >>Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, образование в грузии, единые национальные экзамены, национальный центр экзаменов и оценок грузии
грузия, общество, новости, образование в грузии, единые национальные экзамены, национальный центр экзаменов и оценок грузии
В Грузии начались Единые национальные экзамены
07:01 03.07.2023 (обновлено: 07:58 03.07.2023)
Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в вузы Грузии начались в понедельник в 9:00 с экзамена по грузинскому языку и литературе.
Регистрация на экзамен началась в 08:00 утра. В этом году по всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые полностью готовы к сдаче экзаменов: пространства оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой.
Регистрация второго потока абитуриентов начнется в 14:00, а экзамен в 15:00 по тбилисскому времени.
Центры открыты в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави и Хуло. Также в 2023 году экзаменационный центр впервые открыт в Амбролаури.
В случае заболевания абитуриент должен обратиться на горячую линию центра по телефону (995 32) 2 47 33 33 и предоставить соответствующую медицинскую документацию в Национальный центр экзаменов и оценок до начала экзамена, чтобы написать тест в специально оборудованном экзаменационном секторе.
Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен.
Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз.