https://sputnik-georgia.ru/20230703/ivan-kupala-2023-traditsii-obryady-i-gadaniya-narodnogo-prazdnika-279190620.html

Иван Купала 2023: традиции, обряды и гадания народного праздника

Иван Купала 2023: традиции, обряды и гадания народного праздника

Народный праздник Иван Купала, с которым связано много традиций, обрядов и гаданий, ежегодно отмечают 7 июля 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T15:15+0400

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2023-07-03T15:15+0400

справки

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В этот день православная церковь празднует величайшее христианское торжество – Рождество Иоанна Предтечи. Как празднуют Иван Купала, о традициях и обрядах народного праздника, а также какие гадания проводят в этот день, читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи Праздновать Иван Купала по народной традиции начинали с наступлением ночи, в течение которой проводили многочисленные обряды, связанные с огнем, водой и травами. Многие из этих обрядов проводят по сей день. Главная традиция на Ивана Купала – обязательное купание. Вода в это время считалась целебной. Она помогала очиститься и приобрести хорошее здоровье. По традиции на Ивана Купала парились в бане. Веники к народному празднику заготавливали заранее и пользовались ими целый год. Люди верили, что растения и травы на Ивана Купала обладают особой силой и влияют положительно на здоровье людей. Славяне считали, что в праздник Иван Купала вода входит в священный союз с огнем, поэтому по традиции по берегам озер и рек разжигали большие купальские костры и обливались водой.Иван Купала 2023: какого числа отмечают народный праздник?>>Славяне в народный праздник собирались у костров, водили вокруг них хороводы и перепрыгивали через огонь. Такой обряд помогал уберечь людей от всякой нечисти. У костров славяне также гадали. По традиции счастливым будет тот, кто, не задев пламя, перепрыгнет выше всех. Старики проводили домашних животных между купальскими кострами. Этот обряд на Ивана Купала помогал уберечь скотину от болезней и смерти. Матери сжигали в огне белье и одежду, снятую с больных детей, чтобы они были здоровы. На Ивана Купала по традиции молодежь поджигала деревянные колеса или смоляные бочки, которые носила на длинных шестах или просто скатывала с горы, символизируя таким обрядом солнцеворот. В наши дни самая популярная традиция на Иван Купала – обливаться в народный праздник водой, хотя церковь не приветствует проведение языческих обрядов и ритуалов. Гадания на Ивана Купала На Ивана Купалу обычно проводили гадания на будущее и суженного. Гадание по венкам было самым популярным. Их плели из медвежьего ушка, ивана-да-марьи, богородской травы (чабрец, тимьян) или лопуха. Венки спускали на воду, вставив в них зажженные маленькие свечки или лучинки. По гаданию удачное замужество ожидало ту девушку, чей венок быстро отплывал от берега, а если он тонул, значит его хозяйка просидит еще год в девках. На Ивана Купала гадали и на цветах. Девушки, для проведения этого гадания, собирали ночью цветы, и, не глядя, клали их под подушку, а утром считали, сколько набралось разных видов. По гаданию та девушка, у которой набралось 12 разных видов, выйдет скоро замуж. В праздник популярностью пользовалось гадание на исполнение желания и среди юношей. Для этого нужно было в ночь на Ивана Купала перескочить через 12 разных оград. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки