https://sputnik-georgia.ru/20230703/molodezhnyy-chempionat-evropy-po-futbolu-v-gruzii-i-rumynii-ustanovil-rekord-poseschaemosti-279180653.html

Молодежный чемпионат Европы по футболу в Грузии и Румынии установил рекорд посещаемости

Молодежный чемпионат Европы по футболу в Грузии и Румынии установил рекорд посещаемости

Стадион имени Бориса Пайчадзе "Динамо Арена" является самой крупной ареной, на которой проходили матчи молодежного чемпионата УЕФА 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T10:02+0400

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2023-07-03T10:02+0400

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молодежный чемпионат европы по футболу 2023

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Молодежный чемпионат Европы по футболу среди игроков не старше 21 года в Грузии и Румынии стал самым посещаемым в истории. На турнире началась стадия 1/4 финала, прошедшие матчи посетили 250 746 человек. Ранее рекорд был установлен на молодежном Евро в Польше, который состоялся в 2017 году (243 995 зрителей). В субботу также был установлен рекорд посещаемости одного матча финальной части молодежных чемпионатов Европы. Встречу 1/4 финала между сборными Грузии и Израиля в Тбилиси посетили 44 338 болельщиков.В Грузии установлен рекорд молодежных чемпионатов Европы по футболу >>Игры молодежного Евро 2023 года бьют рекорд по посещаемости уже в третий раз. До этого самая высокая посещаемость была зафиксирована на финальном матче между сборными Испании и Италии на турнире 1996 года (35 500 человек). В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, динамо арена, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023