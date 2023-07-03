https://sputnik-georgia.ru/20230703/popadut-li-gruzinskie-avtodilery-pod-sanktsii-es--poyasnenie-vitse-premera-279206582.html
Попадут ли грузинские автодилеры под санкции ЕС – пояснение вице-премьера
Попадут ли грузинские автодилеры под санкции ЕС – пояснение вице-премьера
"Когда произойдет уточнение, я надеюсь, это разрешится положительно для грузинских дилеров", – заявил вице-премьер 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T17:01+0400
2023-07-03T17:01+0400
2023-07-03T17:26+0400
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новости
экономика
леван давиташвили
антироссийские санкции
обострение ситуации вокруг украины
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузия ведет переговоры с ЕС касательно запрета реэкспорта автомобилей в Россию, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Евросоюз 23 июня утвердил 11-й пакет санкций против России. В список новаций входит внедрение механизма воздействия на третьи страны, заподозренные в реэкспорте подсанкционных товаров, запрет на транзит через Россию разной продукции и на использование отечественных грузовых прицепов в ЕС, а также другие меры, включая персональные ограничения. Вопрос возможного попадания Грузии в этот пакет муссируется в грузинских оппозиционных СМИ. По его словам, правительство Грузии пояснило европейским партнерам как работает отрасль и насколько этот вопрос важен для граждан Грузии. "В этой области, в частых случаях участвует ряд звеньев. Это не просто торговые операции. Во многих случаях происходит ввоз, восстановление и т.д. Исходя из этого, в нашей экономике создается добавленная стоимость, и мы объяснили эти детали нашим партнерам, и они поняли, насколько это актуально", - сказал Давиташвили. Ранее Минфин Грузии заявил, что с момента введения международных санкций Грузия приняла более 1 200 таможенных решений о возврате подсанкционных товаров с таможенных пунктов и вынесла более 800 таможенных решений об отказе по поводу устного или письменного заявления лица о намерении вывозить или реэкспортировать товары в экономические зоны. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Евросоюз не вмешивается в торговые отношения Грузии с Россией – представитель по санкциям >>В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Власти Грузии утверждают, что это было одностороннее решение России. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подчеркнул, что власти Грузии не прилагали никаких усилий для восстановления авиасообщения. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" также заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции и не вводить самой санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины
Попадут ли грузинские автодилеры под санкции ЕС – пояснение вице-премьера
17:01 03.07.2023 (обновлено: 17:26 03.07.2023)
"Когда произойдет уточнение, я надеюсь, это разрешится положительно для грузинских дилеров", – заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузия ведет переговоры с ЕС касательно запрета реэкспорта автомобилей в Россию, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.
Евросоюз 23 июня утвердил 11-й пакет санкций против России. В список новаций входит внедрение механизма воздействия на третьи страны, заподозренные в реэкспорте подсанкционных товаров, запрет на транзит через Россию разной продукции и на использование отечественных грузовых прицепов в ЕС, а также другие меры, включая персональные ограничения. Вопрос возможного попадания Грузии в этот пакет муссируется в грузинских оппозиционных СМИ.
"Сейчас мы в процессе переговоров, когда произойдет уточнение, я надеюсь, это разрешится положительно для грузинских дилеров и что отрасль все же сможет продолжать торговые операции", - заявил Давиташвили.
По его словам, правительство Грузии пояснило европейским партнерам как работает отрасль и насколько этот вопрос важен для граждан Грузии.
"В этой области, в частых случаях участвует ряд звеньев. Это не просто торговые операции. Во многих случаях происходит ввоз, восстановление и т.д. Исходя из этого, в нашей экономике создается добавленная стоимость, и мы объяснили эти детали нашим партнерам, и они поняли, насколько это актуально", - сказал Давиташвили.
Россия остается одним из главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-мае 2023 года вырос на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил почти 1,1 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 33,8%. В том числе реэкспорт легковых автомобилей за пять месяцев 2023 года вырос почти в пять с половиной раза и составил 41,4 миллиона доллара.
Ранее Минфин Грузии заявил, что с момента введения международных санкций Грузия приняла более 1 200 таможенных решений о возврате подсанкционных товаров с таможенных пунктов и вынесла более 800 таможенных решений об отказе по поводу устного или письменного заявления лица о намерении вывозить или реэкспортировать товары в экономические зоны.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Власти Грузии утверждают, что это было одностороннее решение России. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подчеркнул, что власти Грузии не прилагали никаких усилий для восстановления авиасообщения.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" также заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны.
По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции и не вводить самой санкции против России.