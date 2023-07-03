https://sputnik-georgia.ru/20230703/popadut-li-gruzinskie-avtodilery-pod-sanktsii-es--poyasnenie-vitse-premera-279206582.html

Попадут ли грузинские автодилеры под санкции ЕС – пояснение вице-премьера

Попадут ли грузинские автодилеры под санкции ЕС – пояснение вице-премьера

"Когда произойдет уточнение, я надеюсь, это разрешится положительно для грузинских дилеров", – заявил вице-премьер 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T17:01+0400

2023-07-03T17:01+0400

2023-07-03T17:26+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

антироссийские санкции

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22769/37/227693749_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_aae7b487c93e93ded1f9037192e57617.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузия ведет переговоры с ЕС касательно запрета реэкспорта автомобилей в Россию, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Евросоюз 23 июня утвердил 11-й пакет санкций против России. В список новаций входит внедрение механизма воздействия на третьи страны, заподозренные в реэкспорте подсанкционных товаров, запрет на транзит через Россию разной продукции и на использование отечественных грузовых прицепов в ЕС, а также другие меры, включая персональные ограничения. Вопрос возможного попадания Грузии в этот пакет муссируется в грузинских оппозиционных СМИ. По его словам, правительство Грузии пояснило европейским партнерам как работает отрасль и насколько этот вопрос важен для граждан Грузии. "В этой области, в частых случаях участвует ряд звеньев. Это не просто торговые операции. Во многих случаях происходит ввоз, восстановление и т.д. Исходя из этого, в нашей экономике создается добавленная стоимость, и мы объяснили эти детали нашим партнерам, и они поняли, насколько это актуально", - сказал Давиташвили. Ранее Минфин Грузии заявил, что с момента введения международных санкций Грузия приняла более 1 200 таможенных решений о возврате подсанкционных товаров с таможенных пунктов и вынесла более 800 таможенных решений об отказе по поводу устного или письменного заявления лица о намерении вывозить или реэкспортировать товары в экономические зоны. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Евросоюз не вмешивается в торговые отношения Грузии с Россией – представитель по санкциям >>В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Власти Грузии утверждают, что это было одностороннее решение России. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подчеркнул, что власти Грузии не прилагали никаких усилий для восстановления авиасообщения. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" также заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции и не вводить самой санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, леван давиташвили, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины