https://sputnik-georgia.ru/20230628/zapad-ne-vmeshivaetsya-v-torgovye-otnosheniya-gruzii-s-rossiey---predstavitel-es-po-sanktsiyam-279066729.html

Запад не вмешивается в торговые отношения Грузии с Россией - представитель ЕС по санкциям

Запад не вмешивается в торговые отношения Грузии с Россией - представитель ЕС по санкциям

Евросоюз разочарован тем, что Грузия не вводит санкции против России, но относится к этому с пониманием, сказал спецпредставитель 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T20:01+0400

2023-06-28T20:01+0400

2023-06-28T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Евросоюз не хочет вмешиваться в легитимные грузино-российские торговые отношения, главное - чтобы из Грузии в Россию не попадали такие товары, которые могут быть использованы в военных целях, заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан на пресс-конференции в Тбилиси.Помимо О’Салливана в Грузию прибыли глава Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен и генеральный директор по экономике, науке и технологиям министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Кумар Айер. По его словам, Грузия принимает все необходимые меры, чтобы попавшие под международные санкции товары не поступали через ее территорию в Россию. "Грузия принимает все необходимые меры для обеспечения того, чтобы она не была использована как платформа для обхода санкций, и мы верим, что Грузия продолжит принимать эти меры", - заявил О’Салливан.Касательно того, что Грузия не вводит свои санкции против России, спецпредставитель сказал, что Евросоюз относится к этому с пониманием. "Грузия не вводила свои санкции. Возможно, мы разочарованы из-за этого, так как это страна, которая стремится к членству в Евросоюзе. Мы хотели бы совместимости высокого уровня и во внешней политике, но мы также понимаем специфичность ситуации, в которой Грузия находится экономически, географически и в плане многосторонних тесных контактов с Россией", - сказал О’Салливан.Спецпредставитель США по санкциям рассказал о целях визита в Грузию>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически подчеркивают, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Высшее руководство страны называет обвинения части оппозиции в том, что Грузия помогает России в обходе санкций, безосновательными, так как нет никаких доказательств.За два дня, 27-28 июня, спецпредставители по санкциям провели встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министром финансов Лашей Хуцишвили, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили и руководством других госструктур.Спецпредставители по санкциям также встретились с представителями Национального банка Грузии, местного и международного бизнеса и гражданского общества.Что обсуждал премьер Грузии со спецпредставителями Запада по санкциям?>>На встречах была отмечена координированная работа Грузии с Евросоюзом и международным сообществом по санкциям, сообщила пресс-служба правительства по итогам встречи премьер-министра Грузии с делегацией.В свою очередь министр финансов поблагодарил партнеров за тесное сотрудничество и за оказание технической помощи для должного администрирования международных санкций. Хуцишвили рассказал гостям о мерах, которые принимает служба доходов Минфина в направлении экспорта, реэкспорта и транзита, а также поблагодарил гостей за позитивную оценку проделанной Грузией работы, сказано в пресс-релизе министерства.С результатами мониторинга соблюдения в финансовом секторе Грузии санкций ознакомили зарубежную делегацию представители Нацбанка страны. Было отмечено, что Нацбанк ведет мониторинг с первых дней конфликта на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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