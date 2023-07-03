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Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве в Каспи
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве в Каспи
По версии следствия, обвиняемый с целью сведения счетов нанес жертве смертельные раны холодным оружием 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T18:51+0400
2023-07-03T18:51+0400
2023-07-03T18:51+0400
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тбилисский апелляционный суд
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ТБИЛИСИ, 3 июл— Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор Горийского районного суда и признал виновным в убийстве 34-летнего Нодара Гунашвили осужденного Зураба Кахишвили, а в сокрытии особо тяжкого преступления – супругу убитого Кетеван Чхаидзе, сообщает пресс-служба прокуратуры. По обвинительному приговору Зураб Кахишвили отбывает бессрочное тюремное заключение, а Кетеван Чхаидзе приговорена к пяти годам и шести месяцам тюрьмы. Осужденный Зураб Кахишвили присутствовал на заседании апелляционного суда, а Кетеван Чхаидзе участвовала в процессе дистанционно. Жительницу Каспи арестовали за сокрытие убийства мужа >>В Каспи 13 марта 2021 года был убит 34-летний Нодар Гунашвили. На второй день после происшествия правоохранители задержали друга убитого – Зураба Кахишвили. По версии следствия, обвиняемый с целью сведения счетов нанес Гунашвили смертельные раны холодным оружием. Через некоторое время после происшествия правоохранители арестовали жену убитого – Кетеван Чхаидзе – по обвинению в сокрытии особо тяжкого преступления. Задержанным предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство" и "Сокрытие особо тяжкого преступления". Горийский районный суд признал их виновными 3 декабря 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский апелляционный суд
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве в Каспи
По версии следствия, обвиняемый с целью сведения счетов нанес жертве смертельные раны холодным оружием
ТБИЛИСИ, 3 июл— Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор Горийского районного суда и признал виновным в убийстве 34-летнего Нодара Гунашвили осужденного Зураба Кахишвили, а в сокрытии особо тяжкого преступления – супругу убитого Кетеван Чхаидзе, сообщает пресс-служба прокуратуры.
По обвинительному приговору Зураб Кахишвили отбывает бессрочное тюремное заключение, а Кетеван Чхаидзе приговорена к пяти годам и шести месяцам тюрьмы.
Осужденный Зураб Кахишвили присутствовал на заседании апелляционного суда, а Кетеван Чхаидзе участвовала в процессе дистанционно.
В Каспи 13 марта 2021 года был убит 34-летний Нодар Гунашвили. На второй день после происшествия правоохранители задержали друга убитого – Зураба Кахишвили.
По версии следствия, обвиняемый с целью сведения счетов нанес Гунашвили смертельные раны холодным оружием. Через некоторое время после происшествия правоохранители арестовали жену убитого – Кетеван Чхаидзе – по обвинению в сокрытии особо тяжкого преступления.
Задержанным предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство" и "Сокрытие особо тяжкого преступления". Горийский районный суд признал их виновными 3 декабря 2021 года.