https://sputnik-georgia.ru/20230703/tbilisskiy-apellyatsionnyy-sud-ostavil-v-sile-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-v-kaspi-279208601.html

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве в Каспи

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве в Каспи

По версии следствия, обвиняемый с целью сведения счетов нанес жертве смертельные раны холодным оружием 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T18:51+0400

2023-07-03T18:51+0400

2023-07-03T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл— Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор Горийского районного суда и признал виновным в убийстве 34-летнего Нодара Гунашвили осужденного Зураба Кахишвили, а в сокрытии особо тяжкого преступления – супругу убитого Кетеван Чхаидзе, сообщает пресс-служба прокуратуры. По обвинительному приговору Зураб Кахишвили отбывает бессрочное тюремное заключение, а Кетеван Чхаидзе приговорена к пяти годам и шести месяцам тюрьмы. Осужденный Зураб Кахишвили присутствовал на заседании апелляционного суда, а Кетеван Чхаидзе участвовала в процессе дистанционно. Жительницу Каспи арестовали за сокрытие убийства мужа >>В Каспи 13 марта 2021 года был убит 34-летний Нодар Гунашвили. На второй день после происшествия правоохранители задержали друга убитого – Зураба Кахишвили. По версии следствия, обвиняемый с целью сведения счетов нанес Гунашвили смертельные раны холодным оружием. Через некоторое время после происшествия правоохранители арестовали жену убитого – Кетеван Чхаидзе – по обвинению в сокрытии особо тяжкого преступления. Задержанным предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство" и "Сокрытие особо тяжкого преступления". Горийский районный суд признал их виновными 3 декабря 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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