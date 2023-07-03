https://sputnik-georgia.ru/20230703/ukraina-vvela-sanktsiy-protiv-georgian-airways---kommentariy-vitse-premera-gruzii-279205519.html

Украина ввела санкции против Georgian Airways – комментарий вице-премьера Грузии

Украина ввела санкции против Georgian Airways – комментарий вице-премьера Грузии

Многие авиакомпании из разных стран мира летают в Россию, но Украина ввела санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T16:32+0400

2023-07-03T16:32+0400

2023-07-03T16:43+0400

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авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Введение санкций в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее учредителя Тамаза Гаиашвили со стороны властей Украины является политически мотивированным решением, заявил министр экономики, вице-премьер-министр Грузии Леван Давиташвили. Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против Georgian Airways и Гаиашвили вступил в силу в субботу, 1 июля. Согласно указу, авиакомпания в течение 10 лет не сможет распоряжаться активами, осуществлять торговые операции, осуществлять полеты, в том числе транзитные, через территорию Украины, вывозить капитал из страны. Подобные недружественные шаги украинская сторона предпринимала и ранее, отметил вице-премьер.Указом президента Украины Владимира Зеленского в середине октября 2022 года под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили бизнесмен Учи Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили.Согласно указу Зеленского, попавшим под санкции гражданам Грузии не только заморозили украинские активы и аннулировали действующие лицензии, но и запретили осуществлять торговые отношения или транзит товаров через Украину.Как отметил Давиташвили, МИД Грузии отреагирует на решение Украины соответствующим образом. Как подчеркнул вице-премьер, к решению украинских властей причастна и грузинская оппозиция. Кроме того, вице-премьер исключил, что Georgian Airways попадет под международные санкции. Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя введение санкций против грузинской авиакомпании, назвал решение несправедливым по отношению к грузинскому народу. Глава Georgian Airways назвал решение властей Украины политическим и несправедливым решением и выразил надежду, что правительство Грузии даст незамедлительный и аналогичный ответ Украине в ответ на введение санкций.Гаиашвили: введение санкций против Georgian Airways – политическое решение>>Санкции против Гаиашвили, в том числе запрет на торговые операции, блокировка активов, также будут действовать в течение 10 лет.О санкциях со стороны Украины заговорили после того, как Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания – стала осуществлять полеты в Россию. В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начнет выполнять российская авиакомпания Red Wings.Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, леван давиташвили, шалва папуашвили, georgian airways, авиасообщение россии и грузии