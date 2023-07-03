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https://sputnik-georgia.ru/20230703/uroven-inflyatsii-v-gruzii-opustilsya-nizhe-1--dannye-statistiki-279211624.html
Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 1% – данные статистики
Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 1% – данные статистики
Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 1% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2% 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T19:32+0400
2023-07-03T19:35+0400
грузия
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леван давиташвили
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Годовая инфляция (июнь 2023 года к июню 2022 года) в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 1% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%.За год в июне цены выросли на гостиницы и рестораны (10,2%) и алкогольные напитки и табак (7,4%), а снизились на транспорт (-11,6%), здравоохранение (-6,9%) и связь (-3,1%). Цены на продовольствие за год не изменились.В июне 2023 года, по сравнению с маем 2023 года, уровень дефляции составил 0,7%. В апреле месячная дефляция составляла 0,1%.С чем связано сокращение инфляции в ГрузииМинистр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили считает, что снижение инфляции в Грузии связано с правильной монетарной политикой и шагами правительства в направлении макроэкономической политики и обеспечения конкуренции. Второй причиной снижения инфляции министр назвал важные шаги, сделанные в направлении обеспечения конкуренции на рынке, что, соответственно, отразилось на ценах. "Это позволило нам значительно снизить цены на энергоносители, в том числе, на топливо, отдельные группы продовольствия и медикаменты", – сказал министр. Давиташвили подчеркнул, что это напрямую связано с уровнем жизни населения и актуально для граждан, так как продукты повседневного потребления играют важную роль в структуре расходов семьи. В Грузии расширился список лекарств с референтными ценами &gt;&gt;Что касается товарных групп, по которым снизились цены, это здравоохранение, транспорт и связь, а также снижение цен на направление отдыха. Кроме того, по информации министра, в течение последнего месяца было зафиксировано незначительное повышение цен на алкогольные и безалкогольные напитки. По его словам, в целом международная тенденция схожа – инфляция в еврозоне составляет около 5,5%, однако снижение инфляции меньше в других странах. "Мы видим, что во многих странах это по-прежнему является вызовом, а в некоторых странах двузначная инфляция, несмотря на тенденцию к снижению", – отметил Давиташвили. Как сообщил министр, в мае инфляция в Турции составила до 40%, в России сократилась до 2,5%, в Азербайджане – 11,5%, в Молдове – более 16%, в Эстонии – 11,3%, в Литве – до 12%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, цены, новости, леван давиташвили, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, цены, новости, леван давиташвили, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 1% – данные статистики

19:32 03.07.2023 (обновлено: 19:35 03.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerТорговля сувенирами, овощами и фруктами в торговом центре "Базар на Орбелиани"
Торговля сувенирами, овощами и фруктами в торговом центре Базар на Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 1% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Годовая инфляция (июнь 2023 года к июню 2022 года) в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 1% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%.
За год в июне цены выросли на гостиницы и рестораны (10,2%) и алкогольные напитки и табак (7,4%), а снизились на транспорт (-11,6%), здравоохранение (-6,9%) и связь (-3,1%). Цены на продовольствие за год не изменились.
© SputnikКак изменились цены в Грузии - июнь 2023
Как изменились цены в Грузии - июнь 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2023
Как изменились цены в Грузии - июнь 2023
© Sputnik
В июне 2023 года, по сравнению с маем 2023 года, уровень дефляции составил 0,7%. В апреле месячная дефляция составляла 0,1%.

С чем связано сокращение инфляции в Грузии

Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили считает, что снижение инфляции в Грузии связано с правильной монетарной политикой и шагами правительства в направлении макроэкономической политики и обеспечения конкуренции.

"Инфляция в Грузии после мая 2022 года имеет тенденцию к снижению. Это, безусловно, связано с правильной монетарной политикой и в целом шагами правительства, которые были связаны, с одной стороны, с проводимой им макроэкономической политикой", – заявил Давиташвили на брифинге.

Второй причиной снижения инфляции министр назвал важные шаги, сделанные в направлении обеспечения конкуренции на рынке, что, соответственно, отразилось на ценах.
"Это позволило нам значительно снизить цены на энергоносители, в том числе, на топливо, отдельные группы продовольствия и медикаменты", – сказал министр.
Давиташвили подчеркнул, что это напрямую связано с уровнем жизни населения и актуально для граждан, так как продукты повседневного потребления играют важную роль в структуре расходов семьи.
В Грузии расширился список лекарств с референтными ценами >>
Что касается товарных групп, по которым снизились цены, это здравоохранение, транспорт и связь, а также снижение цен на направление отдыха. Кроме того, по информации министра, в течение последнего месяца было зафиксировано незначительное повышение цен на алкогольные и безалкогольные напитки.
По его словам, в целом международная тенденция схожа – инфляция в еврозоне составляет около 5,5%, однако снижение инфляции меньше в других странах.
"Мы видим, что во многих странах это по-прежнему является вызовом, а в некоторых странах двузначная инфляция, несмотря на тенденцию к снижению", – отметил Давиташвили.
Как сообщил министр, в мае инфляция в Турции составила до 40%, в России сократилась до 2,5%, в Азербайджане – 11,5%, в Молдове – более 16%, в Эстонии – 11,3%, в Литве – до 12%.
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