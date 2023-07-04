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Черноморское побережье совершенно безопасное – глава администрации туризма Грузии
Черноморское побережье совершенно безопасное – глава администрации туризма Грузии
Качество морской воды проверяется раз в десять дней на 9 станциях и удовлетворяет всем стандартам, заявила глава администрации 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T22:18+0400
2023-07-04T22:18+0400
2023-07-04T22:18+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Черноморское побережье и морская воды совершенно безопасны, заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе. Национальное агентство окружающей среды опубликовало результаты очередной проверки черноморской акватории Грузии. Согласно полученным данным, пробы, взятые в этих местах, находятся в пределах нормы. Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях. В результате исследований определяются химические параметры морской воды. По словам Омиадзе, качество воды соответствует нормам, и морские курорты уже наполнены отдыхающими. "Черноморское побережье Грузии полностью безопасно для отдыхающих. Качество морской воды проверяется раз в десять дней на 9 станциях, и можно сказать, что удовлетворяет всем стандартам, предусмотренным международным и местным законодательством", – заявила Омиадзе. По ее словам, любой страх в связи с этим вопросом является безосновательным. В Грузии проверили качество воды в Черном море – последние данные >>Взятые образцы направляют в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью удовлетворяет современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. В июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури-Зеленый мыс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, туризм, аджария, национальное агентство окружающей среды, национальная администрация туризма грузии, черное море
грузия, новости, общество, туризм, аджария, национальное агентство окружающей среды, национальная администрация туризма грузии, черное море
Черноморское побережье совершенно безопасное – глава администрации туризма Грузии
Качество морской воды проверяется раз в десять дней на 9 станциях и удовлетворяет всем стандартам, заявила глава администрации
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Черноморское побережье и морская воды совершенно безопасны, заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе.
Национальное агентство окружающей среды опубликовало результаты очередной проверки черноморской акватории Грузии. Согласно полученным данным, пробы, взятые в этих местах, находятся в пределах нормы. Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях. В результате исследований определяются химические параметры морской воды.
"Качество морской воды безопасное. Согласно результатам Национального агентства окружающей среды министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, в пробах морской воды концентрация биогенных элементов, тяжелых металлов и суммарных нефтяных углеводородов в рамках нормы", – заявила Омиадзе на встрече с представителями турсектора Аджарии.
По словам Омиадзе, качество воды соответствует нормам, и морские курорты уже наполнены отдыхающими.
"Черноморское побережье Грузии полностью безопасно для отдыхающих. Качество морской воды проверяется раз в десять дней на 9 станциях, и можно сказать, что удовлетворяет всем стандартам, предусмотренным международным и местным законодательством", – заявила Омиадзе.
По ее словам, любой страх в связи с этим вопросом является безосновательным.
Взятые образцы направляют в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью удовлетворяет современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности.
Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды.
В июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури-Зеленый мыс.