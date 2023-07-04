https://sputnik-georgia.ru/20230704/chernomorskoe-poberezhe-sovershenno-bezopasnoe--glava-administratsii-turizma-gruzii-279251381.html

Черноморское побережье совершенно безопасное – глава администрации туризма Грузии

Черноморское побережье совершенно безопасное – глава администрации туризма Грузии

Качество морской воды проверяется раз в десять дней на 9 станциях и удовлетворяет всем стандартам, заявила глава администрации 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T22:18+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Черноморское побережье и морская воды совершенно безопасны, заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе. Национальное агентство окружающей среды опубликовало результаты очередной проверки черноморской акватории Грузии. Согласно полученным данным, пробы, взятые в этих местах, находятся в пределах нормы. Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях. В результате исследований определяются химические параметры морской воды. По словам Омиадзе, качество воды соответствует нормам, и морские курорты уже наполнены отдыхающими. "Черноморское побережье Грузии полностью безопасно для отдыхающих. Качество морской воды проверяется раз в десять дней на 9 станциях, и можно сказать, что удовлетворяет всем стандартам, предусмотренным международным и местным законодательством", – заявила Омиадзе. По ее словам, любой страх в связи с этим вопросом является безосновательным. В Грузии проверили качество воды в Черном море – последние данные >>Взятые образцы направляют в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью удовлетворяет современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. В июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури-Зеленый мыс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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