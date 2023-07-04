https://sputnik-georgia.ru/20230704/v-gruzii-proverili-kachestvo-vody-v-chernom-more---poslednie-dannye-279227512.html

В Грузии проверили качество воды в Черном море – последние данные

В Грузии проверили качество воды в Черном море – последние данные

Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T12:14+0400

2023-07-04T12:14+0400

2023-07-04T12:23+0400

грузия

новости

общество

черное море

аджария

национальное агентство окружающей среды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252415500_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_0cc0c2d3941d6f2235a8051968da7cdd.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пробы, взятые в черноморской акватории Грузии, находятся в пределах нормы, сообщили в пресс-службе Национального агентства окружающей среды.Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях. В результате исследований определяются химические параметры морской воды.Взятые образцы направляют в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью удовлетворяет современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности.Опасно ли купаться в Черном море в этом году? Мнение грузинского эколога>>Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. В июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Как всегда самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури - Зеленый мыс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

черное море

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, черное море, аджария, национальное агентство окружающей среды