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В Грузии проверили качество воды в Черном море – последние данные
В Грузии проверили качество воды в Черном море – последние данные
Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T12:14+0400
2023-07-04T12:14+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пробы, взятые в черноморской акватории Грузии, находятся в пределах нормы, сообщили в пресс-службе Национального агентства окружающей среды.Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях. В результате исследований определяются химические параметры морской воды.Взятые образцы направляют в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью удовлетворяет современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности.Опасно ли купаться в Черном море в этом году? Мнение грузинского эколога>>Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. В июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Как всегда самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури - Зеленый мыс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, черное море, аджария, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, общество, черное море, аджария, национальное агентство окружающей среды
В Грузии проверили качество воды в Черном море – последние данные
12:14 04.07.2023 (обновлено: 12:23 04.07.2023)
Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пробы, взятые в черноморской акватории Грузии, находятся в пределах нормы, сообщили в пресс-службе Национального агентства окружающей среды.
Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях. В результате исследований определяются химические параметры морской воды.
"Концентрация биогенных элементов, тяжелых металлов и суммарных нефтяных углеводородов в пробах воды Черного моря находятся в пределах нормы", – отметили в ведомстве.
Взятые образцы направляют в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью удовлетворяет современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности.
Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды.
В июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Как всегда самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури - Зеленый мыс.