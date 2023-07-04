https://sputnik-georgia.ru/20230704/dva-gruzinskikh-futbolista-popali-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-14-finala-evro-u21-279217183.html
Два грузинских футболиста попали в символическую сборную 1/4 финала ЕВРО U21
Два грузинских футболиста попали в символическую сборную 1/4 финала ЕВРО U21
Грузинский вратарь набрал 8,2 балла, что стало вторым лучшим результатом среди четвертьфиналистов 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T07:32+0400
2023-07-04T07:32+0400
2023-07-04T08:09+0400
спорт
грузия
новости
футбол
молодежный чемпионат европы по футболу 2023
сборная грузии по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1a/277075676_0:0:1071:602_1920x0_80_0_0_cbe7a3075d1a6b482e79d67eeacfd9dc.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Вратарь молодежной сборной Грузии Георгий Мамардашвили и защитник Александр Каландадзе вошли в символическую сборную четвертьфинальной стадии молодежного Евро-2023 по версии аналитического интернет-портала Sofascore. Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры проходят в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч континентального первенства. Аналитический интернет-портал составил символическую сборную тура по схеме игры 3-4-3. Защитник "Динамо Тбилиси" Каландадзе находится на позиции левого центрального защитника, его рейтинг 7,9 балла, как и у двух других защитников. Сборная Грузия вышла в плей-офф молодежного Евро-2023 >>Грузинский вратарь испанской "Валенсии" набрал 8,2 балла, что стало вторым лучшим результатом среди четвертьфиналистов. Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионата Европы в основное время. Подопечные Рамаза Сванадзе легко обыграли Португалию – 2:0, сыграли вничью с Бельгией – 2:2 и Нидерландами – 1:1 на групповом этапе. В 1/4 финала против сборной Израиля основное время матча завершилось вничью – 0:0, как и два дополнительных тайма. Победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти, где удача была на стороне гостей – 4:3.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1a/277075676_70:0:973:677_1920x0_80_0_0_8fe13777ba525c114c195dc79687fea9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, сборная грузии по футболу
Два грузинских футболиста попали в символическую сборную 1/4 финала ЕВРО U21
07:32 04.07.2023 (обновлено: 08:09 04.07.2023)
Грузинский вратарь набрал 8,2 балла, что стало вторым лучшим результатом среди четвертьфиналистов
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Вратарь молодежной сборной Грузии Георгий Мамардашвили и защитник Александр Каландадзе вошли в символическую сборную четвертьфинальной стадии молодежного Евро-2023 по версии аналитического интернет-портала Sofascore.
Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры проходят в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч континентального первенства.
Аналитический интернет-портал составил символическую сборную тура по схеме игры 3-4-3. Защитник "Динамо Тбилиси" Каландадзе находится на позиции левого центрального защитника, его рейтинг 7,9 балла, как и у двух других защитников.
Грузинский вратарь испанской "Валенсии" набрал 8,2 балла, что стало вторым лучшим результатом среди четвертьфиналистов.
Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионата Европы в основное время. Подопечные Рамаза Сванадзе легко обыграли Португалию – 2:0, сыграли вничью с Бельгией – 2:2 и Нидерландами – 1:1 на групповом этапе. В 1/4 финала против сборной Израиля основное время матча завершилось вничью – 0:0, как и два дополнительных тайма.
Победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти, где удача была на стороне гостей – 4:3.