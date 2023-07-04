https://sputnik-georgia.ru/20230704/dva-gruzinskikh-futbolista-popali-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-14-finala-evro-u21-279217183.html

Два грузинских футболиста попали в символическую сборную 1/4 финала ЕВРО U21

Два грузинских футболиста попали в символическую сборную 1/4 финала ЕВРО U21

Грузинский вратарь набрал 8,2 балла, что стало вторым лучшим результатом среди четвертьфиналистов 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T07:32+0400

2023-07-04T07:32+0400

2023-07-04T08:09+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Вратарь молодежной сборной Грузии Георгий Мамардашвили и защитник Александр Каландадзе вошли в символическую сборную четвертьфинальной стадии молодежного Евро-2023 по версии аналитического интернет-портала Sofascore. Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры проходят в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч континентального первенства. Аналитический интернет-портал составил символическую сборную тура по схеме игры 3-4-3. Защитник "Динамо Тбилиси" Каландадзе находится на позиции левого центрального защитника, его рейтинг 7,9 балла, как и у двух других защитников. Сборная Грузия вышла в плей-офф молодежного Евро-2023 >>Грузинский вратарь испанской "Валенсии" набрал 8,2 балла, что стало вторым лучшим результатом среди четвертьфиналистов. Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионата Европы в основное время. Подопечные Рамаза Сванадзе легко обыграли Португалию – 2:0, сыграли вничью с Бельгией – 2:2 и Нидерландами – 1:1 на групповом этапе. В 1/4 финала против сборной Израиля основное время матча завершилось вничью – 0:0, как и два дополнительных тайма. Победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти, где удача была на стороне гостей – 4:3.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, сборная грузии по футболу