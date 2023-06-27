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Сборная Грузия вышла в плей-офф молодежного Евро-2023
Сборная Грузия вышла в плей-офф молодежного Евро-2023
Второе место в группе А заняла сборная Португалии, которая сумела вырвать победу у команды Бельгии 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T22:11+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии сыграла вничью с командой Нидерландов в третьем туре чемпионата Европы среди молодежных команд (1:1) и вышла в четвертьфинал с первого места в группе. Сборные Нидерландов и Грузии сошлись между собой в третьем туре группового этапа молодежного Евро по футболу. Очная встреча команд прошла на стадионе Динамо-Арена в Тбилиси. Первый гол на 42-й минуте первого тайма забил полузащитник Зурико Давиташвили. Спустя три минуты нидерландский футболист Кеннет Тэйлор сравнял счет. Какие шансы у сборных групп C и D выйти в плей-офф молодежного ЕВРО по футболу >>Второе место в группе А заняла сборная Португалии, которая сумела вырвать победу у команды Бельгии со счетом 2:1. Все билеты на игру сборной Грузии были проданы за день до матча, и рекорд посещаемости чемпионата Европы в Тбилиси в очередной раз улучшен. В Грузии установлен рекорд молодежных чемпионатов Европы по футболу >>На матч с Бельгией было продано 41 887 билетов, что лучше результата, зафиксированного в Барселоне в 1996 году (35 600). На этот раз все 54 000 билетов были проданы. На сайте УЕФА отмечается, что сборная Грузии получает наибольшую поддержку и энергию от болельщиков. Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, бельгия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
спорт, грузия, новости, бельгия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
Сборная Грузия вышла в плей-офф молодежного Евро-2023
22:11 27.06.2023 (обновлено: 23:05 27.06.2023)
Второе место в группе А заняла сборная Португалии, которая сумела вырвать победу у команды Бельгии
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии сыграла вничью с командой Нидерландов в третьем туре чемпионата Европы среди молодежных команд (1:1) и вышла в четвертьфинал с первого места в группе.
Сборные Нидерландов и Грузии сошлись между собой в третьем туре группового этапа молодежного Евро по футболу. Очная встреча команд прошла на стадионе Динамо-Арена в Тбилиси.
Первый гол на 42-й минуте первого тайма забил полузащитник Зурико Давиташвили. Спустя три минуты нидерландский футболист Кеннет Тэйлор сравнял счет.
Второе место в группе А заняла сборная Португалии, которая сумела вырвать победу у команды Бельгии со счетом 2:1.
Все билеты на игру сборной Грузии были проданы за день до матча, и рекорд посещаемости чемпионата Европы в Тбилиси в очередной раз улучшен.
На матч с Бельгией было продано 41 887 билетов, что лучше результата, зафиксированного в Барселоне в 1996 году (35 600). На этот раз все 54 000 билетов были проданы. На сайте УЕФА отмечается, что сборная Грузии получает наибольшую поддержку и энергию от болельщиков.
Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.