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https://sputnik-georgia.ru/20230704/iran-stal-polnopravnym-chlenom-shos-279240959.html
Иран стал полноправным членом ШОС
Иран стал полноправным членом ШОС
Иран стал девятым членом межгосударственного объединения 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл – Sputnik. Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества․ Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на принятую по итогам саммита глав государств ШОС Нью-Делийской декларации.Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года.Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон.ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран – Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, иран, шос
в мире, новости, политика, иран, шос

Иран стал полноправным членом ШОС

16:06 04.07.2023
© photo: Sputnik / Anton Bystrov / Перейти в фотобанкФлаг Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаг Ирана на одной из улиц Тегерана - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2023
© photo: Sputnik / Anton Bystrov
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Иран стал девятым членом межгосударственного объединения
ТБИЛИСИ, 4 июл – Sputnik. Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества․ Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на принятую по итогам саммита глав государств ШОС Нью-Делийской декларации.

"Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", – отмечается в тексте документа.

Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года.
Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон.
ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран – Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.
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