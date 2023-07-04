https://sputnik-georgia.ru/20230704/iran-stal-polnopravnym-chlenom-shos-279240959.html

Иран стал полноправным членом ШОС

Иран стал полноправным членом ШОС

Иран стал девятым членом межгосударственного объединения 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T16:06+0400

2023-07-04T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл – Sputnik. Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества․ Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на принятую по итогам саммита глав государств ШОС Нью-Делийской декларации.Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года.Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон.ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран – Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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