https://sputnik-georgia.ru/20230704/kak-izmenilsya-obem-vneshnego-dolga-gruzii--novye-dannye-natsbanka-279218564.html

Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Внешний долг Грузии за первый квартал 2023 года вырос на 333,4 миллиона долларов 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 марта 2023 года составил 23,9 миллиарда долларов, что составляет 90,2% к ВВП, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За первый квартал текущего года общий внешний долг вырос на 333,4 миллиона долларов, в том числе на 284,8 миллиона долларов показатель вырос за счет операционных изменений, на 38,9 миллиона долларов – за счет изменений курса, на 6,0 миллиона долларов – за счет изменения цен, на 3,6 миллиона долларов – из-за других изменений.Из общего объема 10,8 миллиарда долларов приходится на долг государства (40,6% к ВВП), из которых 8,2 миллиарда долларов – долг правительства, 908,9 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 434,2 миллиона долларов и 1,2 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика >>Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 6,5 миллиарда долларов, частных предприятий – 4,8 миллиарда долларов, долг между компаниями – 3,5 миллиарда долларов.Чистый долг Грузии на 31 марта 2023 года составил 12,6 миллиардов долларов (32,2% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 5,7 млрд долларов (21,7% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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