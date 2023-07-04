https://sputnik-georgia.ru/20230704/mer-tbilisi-rasskazal-o-khode-programmy-po-obespecheniyu-zhilem-bezdomnykh-semey-279240516.html

Мэр Тбилиси рассказал о ходе программы по обеспечению жильем бездомных семей

Мэр Тбилиси рассказал о ходе программы по обеспечению жильем бездомных семей

Столичные власти начали программу обеспечения жильем бездомных в 2022 году 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T15:28+0400

2023-07-04T15:28+0400

2023-07-04T15:31+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278599161_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a388f32d0c739255602d239ff31c356f.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках программы по обеспечению жильем бездомных семей приобрела 71 квартиру, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. В 2022 году столичные власти начали программу обеспечения жильем бездомных. Как ранее заявил Каладзе, в Тбилиси около 400 семей, которым официально присвоен такой статус. В 2023 году мэрия планирует передать квартиры около 80 бездомным семьям. По словам градоначальника, этот процесс продолжится до тех пор, пока каждый человек не будет обеспечен крышей над головой и не будет полностью решена эта проблема. Как пояснил мэр, люди с данной проблемой должны получить на первом этапе статус бездомного. Затем их дело рассмотрят в городской службе здравоохранения и социальных служб мэрии Тбилиси. А после уже соответствующие службы примут решение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе