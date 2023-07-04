https://sputnik-georgia.ru/20230704/mer-tbilisi-rasskazal-o-khode-programmy-po-obespecheniyu-zhilem-bezdomnykh-semey-279240516.html
Мэр Тбилиси рассказал о ходе программы по обеспечению жильем бездомных семей
Мэр Тбилиси рассказал о ходе программы по обеспечению жильем бездомных семей
Столичные власти начали программу обеспечения жильем бездомных в 2022 году 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T15:28+0400
2023-07-04T15:28+0400
2023-07-04T15:31+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278599161_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a388f32d0c739255602d239ff31c356f.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках программы по обеспечению жильем бездомных семей приобрела 71 квартиру, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. В 2022 году столичные власти начали программу обеспечения жильем бездомных. Как ранее заявил Каладзе, в Тбилиси около 400 семей, которым официально присвоен такой статус. В 2023 году мэрия планирует передать квартиры около 80 бездомным семьям. По словам градоначальника, этот процесс продолжится до тех пор, пока каждый человек не будет обеспечен крышей над головой и не будет полностью решена эта проблема. Как пояснил мэр, люди с данной проблемой должны получить на первом этапе статус бездомного. Затем их дело рассмотрят в городской службе здравоохранения и социальных служб мэрии Тбилиси. А после уже соответствующие службы примут решение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278599161_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_84f33d2498c88260be05ca710b68ac55.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Мэр Тбилиси рассказал о ходе программы по обеспечению жильем бездомных семей
15:28 04.07.2023 (обновлено: 15:31 04.07.2023)
Столичные власти начали программу обеспечения жильем бездомных в 2022 году
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках программы по обеспечению жильем бездомных семей приобрела 71 квартиру, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
В 2022 году столичные власти начали программу обеспечения жильем бездомных. Как ранее заявил Каладзе, в Тбилиси около 400 семей, которым официально присвоен такой статус. В 2023 году мэрия планирует передать квартиры около 80 бездомным семьям.
"Обеспечение бездомных семей жильем было нашим предвыборным обещанием, которое мы, конечно, выполняем. В прошлом году мы купили более 55 квартир. На сегодняшний день в общей сложности мы приобрели 71 квартиру и удовлетворили столько же семей", – сказал Каладзе.
По словам градоначальника, этот процесс продолжится до тех пор, пока каждый человек не будет обеспечен крышей над головой и не будет полностью решена эта проблема.
Как пояснил мэр, люди с данной проблемой должны получить на первом этапе статус бездомного. Затем их дело рассмотрят в городской службе здравоохранения и социальных служб мэрии Тбилиси. А после уже соответствующие службы примут решение.