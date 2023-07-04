https://sputnik-georgia.ru/20230704/most-mira-v-tbilisi-zakroyut-na-dve-nedeli-279241411.html
Мост мира в Тбилиси закроют на две недели
Мост мира в Тбилиси закроют на две недели
Ремонтные работы, к которым подключены иностранные специалисты, завершатся в августе 2023 года 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T18:11+0400
2023-07-04T18:11+0400
2023-07-04T18:11+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
мэрия тбилиси
мост мира
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24603/15/246031592_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_774bbebce3afa2895e55ba369853ee5b.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Движение на пешеходном Мосту Мира в центре Тбилиси ограничат в связи с ремонтными работами с 5 по 19 июля, говорится в сообщении мэрии столицы Грузии. Необходимость в восстановлении Моста Мира возникла из-за повреждения бетона на поверхности причала моста у левого берега Куры. В ходе ремонта будут восстановлены лестницы на проезжей части, а для обеспечения равномерного натяжения подвесного моста будут установлены и восстановлены соответствующие конструкции. Полностью заменят освещение. Ремонтные работы, к которым подключены иностранные специалисты, завершатся в августе 2023 года. Стоимость проекта составляет 1,4 миллиона лари (538 млн долларов). Мост Мира – пешеходный мост через реку Кура в самом центре грузинской столицы. Находится между Метехским мостом и мостом Бараташвили, соединяя улицу Ираклия II и парк Рике. Мост состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Вся конструкция опирается на четыре опоры. Попасть на мост можно также по лестницам с набережной Куры. Мост был торжественно открыт 6 мая 2010 года. Архитектором моста является итальянец Микеле де Лукки, построивший до этого дворец президента в районе Авлабари и новое здание министерства внутренних дел Грузии. Дизайнером освещения моста стал француз Филипп Мартино.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24603/15/246031592_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_12ba34c694c4c843cf96ee79e0ca0a18.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, мост мира
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, мост мира
Мост мира в Тбилиси закроют на две недели
Ремонтные работы, к которым подключены иностранные специалисты, завершатся в августе 2023 года
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Движение на пешеходном Мосту Мира в центре Тбилиси ограничат в связи с ремонтными работами с 5 по 19 июля, говорится в сообщении мэрии столицы Грузии.
Необходимость в восстановлении Моста Мира возникла из-за повреждения бетона на поверхности причала моста у левого берега Куры. В ходе ремонта будут восстановлены лестницы на проезжей части, а для обеспечения равномерного натяжения подвесного моста будут установлены и восстановлены соответствующие конструкции. Полностью заменят освещение.
"В рамках проекта восстанавливаются и укрепляются поврежденные участки пешеходного моста длиной до 200 метров", – говорится в сообщении.
Ремонтные работы, к которым подключены иностранные специалисты, завершатся в августе 2023 года.
Стоимость проекта составляет 1,4 миллиона лари (538 млн долларов).
Мост Мира – пешеходный мост через реку Кура в самом центре грузинской столицы. Находится между Метехским мостом и мостом Бараташвили, соединяя улицу Ираклия II и парк Рике. Мост состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Вся конструкция опирается на четыре опоры. Попасть на мост можно также по лестницам с набережной Куры.
Мост был торжественно открыт 6 мая 2010 года. Архитектором моста является итальянец Микеле де Лукки, построивший до этого дворец президента в районе Авлабари и новое здание министерства внутренних дел Грузии. Дизайнером освещения моста стал француз Филипп Мартино.