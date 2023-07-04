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Мост мира в Тбилиси закроют на две недели
Мост мира в Тбилиси закроют на две недели
Ремонтные работы, к которым подключены иностранные специалисты, завершатся в августе 2023 года 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T18:11+0400
2023-07-04T18:11+0400
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общество
тбилиси
мэрия тбилиси
мост мира
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Движение на пешеходном Мосту Мира в центре Тбилиси ограничат в связи с ремонтными работами с 5 по 19 июля, говорится в сообщении мэрии столицы Грузии. Необходимость в восстановлении Моста Мира возникла из-за повреждения бетона на поверхности причала моста у левого берега Куры. В ходе ремонта будут восстановлены лестницы на проезжей части, а для обеспечения равномерного натяжения подвесного моста будут установлены и восстановлены соответствующие конструкции. Полностью заменят освещение. Ремонтные работы, к которым подключены иностранные специалисты, завершатся в августе 2023 года. Стоимость проекта составляет 1,4 миллиона лари (538 млн долларов). Мост Мира – пешеходный мост через реку Кура в самом центре грузинской столицы. Находится между Метехским мостом и мостом Бараташвили, соединяя улицу Ираклия II и парк Рике. Мост состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Вся конструкция опирается на четыре опоры. Попасть на мост можно также по лестницам с набережной Куры. Мост был торжественно открыт 6 мая 2010 года. Архитектором моста является итальянец Микеле де Лукки, построивший до этого дворец президента в районе Авлабари и новое здание министерства внутренних дел Грузии. Дизайнером освещения моста стал француз Филипп Мартино.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, мост мира
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, мост мира

Мост мира в Тбилиси закроют на две недели

18:11 04.07.2023
© photo: Sputnik / StringerМост Мира в центре грузинской столицы. Достопримечательности Тбилиси
Мост Мира в центре грузинской столицы. Достопримечательности Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Ремонтные работы, к которым подключены иностранные специалисты, завершатся в августе 2023 года
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Движение на пешеходном Мосту Мира в центре Тбилиси ограничат в связи с ремонтными работами с 5 по 19 июля, говорится в сообщении мэрии столицы Грузии.
Необходимость в восстановлении Моста Мира возникла из-за повреждения бетона на поверхности причала моста у левого берега Куры. В ходе ремонта будут восстановлены лестницы на проезжей части, а для обеспечения равномерного натяжения подвесного моста будут установлены и восстановлены соответствующие конструкции. Полностью заменят освещение.

"В рамках проекта восстанавливаются и укрепляются поврежденные участки пешеходного моста длиной до 200 метров", – говорится в сообщении.

Ремонтные работы, к которым подключены иностранные специалисты, завершатся в августе 2023 года.
Стоимость проекта составляет 1,4 миллиона лари (538 млн долларов).
Мост Мира – пешеходный мост через реку Кура в самом центре грузинской столицы. Находится между Метехским мостом и мостом Бараташвили, соединяя улицу Ираклия II и парк Рике. Мост состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Вся конструкция опирается на четыре опоры. Попасть на мост можно также по лестницам с набережной Куры.
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси ночью - набережная и мост Мира
Вид на город Тбилиси ночью - набережная и мост Мира - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2023
Вид на город Тбилиси ночью - набережная и мост Мира
© photo: Sputnik / Stringer
Мост был торжественно открыт 6 мая 2010 года. Архитектором моста является итальянец Микеле де Лукки, построивший до этого дворец президента в районе Авлабари и новое здание министерства внутренних дел Грузии. Дизайнером освещения моста стал француз Филипп Мартино.
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