https://sputnik-georgia.ru/20230704/na-stroitelstvo-tennisnykh-kortov-v-tbilisi-potratyat-5-millionov-lari-279234187.html
На строительство теннисных кортов в Тбилиси потратят 5 миллионов лари
На строительство теннисных кортов в Тбилиси потратят 5 миллионов лари
Спортивный комплекс заработает к 1 июля 2025 года, сообщил мэр 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T15:05+0400
2023-07-04T15:05+0400
2023-07-04T15:05+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Восстановление теннисных кортов на территории бывшего ипподрома в Тбилиси обойдется инвестору в пять миллионов лари, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Речь идет о территории площадью 7 174 кв. м на улице Тамарашвили, 13. По словам Каладзе, эта территория была заброшена при бывших властях. Там планировалось строительство жилых домов, однако позже она была возвращена районной администрации. Мэр напомнил, что данная территория исторически была теннисными кортами. По его словам, после завершения проекта спортивный комплекс заработает к 1 июля 2025 года. В 2022 году Каладзе сообщил, что компания "Корты" получит право собственности и вложит пять миллионов лари (около 1,9 млн долларов) на обустройство кортов и строительство спортивных объектов в течение двух лет после подписания контракта. Согласно разработанному проекту, на территории будут обустроены три теннисных корта (два закрытых и один открытый), а также 50-метровый фитнес-клуб, кафе и зоны отдыха. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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теннис, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, экономика
теннис, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, экономика
На строительство теннисных кортов в Тбилиси потратят 5 миллионов лари
Спортивный комплекс заработает к 1 июля 2025 года, сообщил мэр
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Восстановление теннисных кортов на территории бывшего ипподрома в Тбилиси обойдется инвестору в пять миллионов лари, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Речь идет о территории площадью 7 174 кв. м на улице Тамарашвили, 13. По словам Каладзе, эта территория была заброшена при бывших властях. Там планировалось строительство жилых домов, однако позже она была возвращена районной администрации.
"В 2021 году объявили аукцион, который был направлен на восстановление теннисных кортов на земельном участке и развитие спортивной и оздоровительной инфраструктуры – всего инвестиции 5 миллионов лари. На сегодня собственник получил разрешение на строительство и приступает к нему", – сказал Каладзе.
Мэр напомнил, что данная территория исторически была теннисными кортами. По его словам, после завершения проекта спортивный комплекс заработает к 1 июля 2025 года.
В 2022 году Каладзе сообщил, что компания "Корты" получит право собственности и вложит пять миллионов лари (около 1,9 млн долларов) на обустройство кортов и строительство спортивных объектов в течение двух лет после подписания контракта.
Согласно разработанному проекту, на территории будут обустроены три теннисных корта (два закрытых и один открытый), а также 50-метровый фитнес-клуб, кафе и зоны отдыха.