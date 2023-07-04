https://sputnik-georgia.ru/20230704/na-zapade-gruzii-vvedeny-ogranicheniya-dlya-transporta-279245333.html

На западе Грузии введены ограничения для транспорта

На западе Грузии введены ограничения для транспорта

Ограничения вступили в силу 3 июля и будут действовать ежедневно с 10:00 до 18:00 часов 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T18:33+0400

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грузия

новости

общество

зестафони

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Передвижение для всех видов автотранспорта в городе Зестафони (регион Имерети) ограничено до 7 июля в связи с капитальным ремонтом переходов на пересечении первого и второго железнодорожных путей на 195-196 км участка дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сообщает департамент автомобильных дорог. По информации департамента, ограничения вступили в силу 3 июля и будут действовать ежедневно с 10:00 до 18:00 часов. Движение в остальное время дня и ночи свободное. Движение на Рикотском перевале восстановлено >>Ремонтные работы осуществит крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в Грузии Georgian Manganese Holding. Компания владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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