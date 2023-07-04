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Полуфиналы молодежного чемпионата Европы пройдут в среду
Полуфиналы молодежного чемпионата Европы пройдут в среду
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет матчи полуфиналов молодежного чемпионата Европы 2023 по футболу 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T23:06+0400
2023-07-04T23:06+0400
2023-07-04T23:06+0400
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Израиль U21 – Англия U21 Матч пройдёт в Батуми на стадионе "Аджарабет Арена". Сборная Англия U21 является несомненным фаворитом данной встречи, команда выиграла все четыре матча на турнире, не пропустив ни одного гола. Лучший бомбардир у англичан с 3 мячами в активе – нападающий Ньюкасл Юнайтед Энтони Гордон. Сборная Израиля U21 переиграла в четвертьфинале сборную Грузии U21 в серии пенальти. Израильтяне на протяжении всего турнира показывают хорошую командную игру. Организованная линия обороны и быстрое нападение позволяют подопечным Гая Лузона демонстрировать контратакующий футбол. Главный герой команды–- вратарь Даниэль Перец, который своей игрой уже заинтересовал несколько европейских клубов. Сборные уже встречались на этом чемпионате в групповом этапе, тогда англичане оказались сильнее (2:0). Посмотрим, получится ли у сборной Израиля U21 взять реванш или же сборная Англии U21 выиграет 5-й матч подряд на турнире. Испания U21 – Украина U21 Второй полуфинальный матч состоится в Румынии на стадионе Стяуа. Сборная Испании U21 в стадии 1/4 переиграла сборную Португалии U21 в дополнительное время со счетом 2:1. Сборная Украины U21 сенсационно выбила с турнира одного из главных фаворитов –сборную Франции U21 со счётом 3:1. В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение испанцам, но можно быть уверенными, что украинцы дадут бой. До финала один шаг, и обе сборные сделают всё возможное, чтобы не оступиться. Не стоит забывать, что команды встречались на групповом этапе. Игра завершилась результативной ничьей (2:2), но сборная Испании U21 сумела обойти сборную Украины U21 по разнице мячей и заняла 1-е место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, израиль, испания, украина, англия, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
спорт, грузия, новости, израиль, испания, украина, англия, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
Полуфиналы молодежного чемпионата Европы пройдут в среду
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет матчи полуфиналов молодежного чемпионата Европы 2023 по футболу
Израиль U21 – Англия U21
Матч пройдёт в Батуми на стадионе "Аджарабет Арена".
Сборная Англия U21 является несомненным фаворитом данной встречи, команда выиграла все четыре матча на турнире, не пропустив ни одного гола.
Лучший бомбардир у англичан с 3 мячами в активе – нападающий Ньюкасл Юнайтед Энтони Гордон.
Сборная Израиля U21 переиграла в четвертьфинале сборную Грузии U21 в серии пенальти.
Израильтяне на протяжении всего турнира показывают хорошую командную игру. Организованная линия обороны и быстрое нападение позволяют подопечным Гая Лузона демонстрировать контратакующий футбол.
Главный герой команды–- вратарь Даниэль Перец, который своей игрой уже заинтересовал несколько европейских клубов.
Сборные уже встречались на этом чемпионате в групповом этапе, тогда англичане оказались сильнее (2:0).
Посмотрим, получится ли у сборной Израиля U21 взять реванш или же сборная Англии U21 выиграет 5-й матч подряд на турнире.
Испания U21 – Украина U21
Второй полуфинальный матч состоится в Румынии на стадионе Стяуа.
Сборная Испании U21 в стадии 1/4 переиграла сборную Португалии U21 в дополнительное время со счетом 2:1.
Сборная Украины U21 сенсационно выбила с турнира одного из главных фаворитов –сборную Франции U21 со счётом 3:1.
В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение испанцам, но можно быть уверенными, что украинцы дадут бой.
До финала один шаг, и обе сборные сделают всё возможное, чтобы не оступиться.
Не стоит забывать, что команды встречались на групповом этапе.
Игра завершилась результативной ничьей (2:2), но сборная Испании U21 сумела обойти сборную Украины U21 по разнице мячей и заняла 1-е место.