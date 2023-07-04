https://sputnik-georgia.ru/20230704/pozitsiya-vlastey-ukrainy-oskorbitelna---kobakhidze-o-vysylke-posla-gruzii-iz-za-saakashvili-279225064.html

Позиция властей Украины оскорбительна – Кобахидзе о высылке посла Грузии из-за Саакашвили

Позиция властей Украины оскорбительна – Кобахидзе о высылке посла Грузии из-за Саакашвили

Президент Украины заявил, что власти "неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство" и договориться о возвращении осужденного... 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T11:30+0400

2023-07-04T11:30+0400

2023-07-04T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Решение президента Украины Владимира Зеленского предложить послу Грузии покинуть Киев из-за ситуации с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили является оскорбительным для грузинских властей, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Зеленский 3 июля поручил МИД Украины вызвать посла Грузии, выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Он также призвал власти Грузии передать им Саакашвили, гражданина Украины, для необходимого лечения и ухода.Кобахидзе заявил, что не хочет "заходить далеко, комментируя эту тему", по той простой причине, что речь идет о президенте страны, в которой в настоящее время конфликт.По словам Кобахидзе, оппоненты "Грузинской мечты" сами признались, что конкретные высокопоставленные украинские чиновники участвовали в приезде Саакашвили в Грузию осенью 20232 года.Наше желание сохранить пусть даже односторонний дружественный режим отношений с Украиной, подчеркнул он.Зеленский поручил МИД выслать посла Грузии за 48 часов в Тбилиси для консультаций>>Ранее в понедельник Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они якобы довели его до такого состояния.Между тем, в понедельник временный поверенный по делам Украины в Грузии Александр Шульга был вызван в МИД Грузии в связи с введением санкций Киевом в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили.О санкциях со стороны Украины заговорили после того, как Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания – стала осуществлять полеты в Россию.Гражданство СаакашвилиЭкс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства своим указом от 26 июля 2017 года. Мотивировка: политик скрыл при получении украинского паспорта, что в Грузии против него заведены уголовные дела.Тогда же бывший президент Грузии стал лицом без гражданства, так как грузинское гражданство он утратил в 2015 году по причине получения украинского.Иск Саакашвили против Украины в ЕСПЧ признан неприемлемым>>В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году вскоре после избрания своим указом вернул гражданство Саакашвили. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.В конце июня 2023 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал иск осужденного Михаила Саакашвили против Украины по поводу лишения его украинского гражданства неприемлемым. В иске бывший президент Грузии просил признать нарушение его прав в связи с лишением украинского гражданства и выдворением из страны.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Адвокаты Саакашвили пытались через суд добиться освобождения Саакашвили из заключения по состоянию здоровья. Эксперты, в том числе приглашенные защитой Саакашвили американские врачи, заявили на суде, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций.Причиной возникновения данных заболеваний многие приглашенные адвокатами Саакашвили эксперты назвали отравление тяжелыми металлами.Есть ли шанс возвращения Саакашвили в политику? – мнение политолога >>В конце 2022 года директор центра психо-реабилитации "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди", где Саакашвили находится с мая 2022 года, провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.В ответ глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Минфина Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, владимир зеленский, украина, киев, грузинская мечта - демократическая грузия