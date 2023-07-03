https://sputnik-georgia.ru/20230703/zelenskiy-poruchil-mid-vydvorit-posla-gruzii-za-48-chasov-279214947.html

Зеленский поручил МИД выслать посла Грузии за 48 часов в Тбилиси для консультаций

Зеленский поручил МИД выслать посла Грузии за 48 часов в Тбилиси для консультаций

Зеленский призвал власти Грузии передать Саакашвили на Украину для лечения 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T21:57+0400

2023-07-03T21:57+0400

2023-07-03T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии, выразить решительный протест из-за ситуации с Михаилом Саакашвили и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Ранее в понедельник Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Он снова призвал власти Грузии передать Саакашвили для лечения.Ранее в понедельник МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины, чтобы потребовать разъяснений из-за введения санкций против авиакомпании Georgian Airways.Гражданство СаакашвилиЭкс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства своим указом от 26 июля 2017 года. Мотивировка: политик скрыл при получении украинского паспорта, что в Грузии против него заведены уголовные дела.Тогда же бывший президент Грузии стал лицом без гражданства, так как грузинское гражданство он утратил в 2015 году по причине получения украинского.Иск Саакашвили против Украины в ЕСПЧ признан неприемлемым>>В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году вскоре после своего избрания своим указом вернул гражданство Саакашвили. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Как в многосерийном фильме – депутат оценил возвращение Саакашвили в политику>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, украина, новости, политика, михаил саакашвили, владимир зеленский