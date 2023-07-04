https://sputnik-georgia.ru/20230704/rastrata-bolee-polumilliona-lari--trem-avtodileram-grozit-do-11-let-tyurmy-279242980.html

Растрата более полумиллиона лари – трем автодилерам грозит до 11 лет тюрьмы

Растрата более полумиллиона лари – трем автодилерам грозит до 11 лет тюрьмы

Обвиняемые на полученные от граждан деньги должны были приобрести автомобили, а в результате растратили деньги нецелевым образом 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T16:47+0400

2023-07-04T16:47+0400

2023-07-04T16:47+0400

грузия

происшествия

новости

преступность в грузии

минфин грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279241952_0:73:1281:793_1920x0_80_0_0_5dc029a07f2d33561a21208e03f75172.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии привлекла к ответственности трех руководителей одной из компаний по купле-продаже автомобилей по обвинению в растрате 568 120 лари (218,5 тыс. долларов), принадлежащих заказчикам, и сокрытии крупного имущества, сообщают в ведомстве. Следствие установило, что обвиняемые на полученные от граждан деньги должны были приобрести автомобили и привезти их в Грузию. Однако в результате они растратили средства нецелевым образом. В то же время, чтобы избежать существующих и ожидаемых обязательств перед гражданами, обвиняемые перепрятали имущество, принадлежащее компании, стоимостью около 740 тыс. лари (284,6 тысячи долларов), чтобы у потерпевших не было возможности требовать возмещения убытков. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "Присвоение или растрата" и "Сокрытие имущества путем мнимой или (и) притворной сделки", они предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 11 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, преступность в грузии, минфин грузии