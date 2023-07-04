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Рождество Иоанна Предтечи 2023: что нельзя делать, приметы праздника

Рождество Иоанна Предтечи 2023: что нельзя делать, приметы праздника

Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, православная церковь празднует 7 июля – это один из великих праздников 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T12:31+0400

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2023-07-04T12:31+0400

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В народном календаре праздник называется Иван Купала, с которым связано много запретов и примет.Рождество Иоанна Предтечи 2023: дата праздника по церковному календарю >>Что нельзя делать на рождество Иоанна Предтечи и о народных приметах церковного праздника, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Рождество Иоанна Предтечи есть мясные и молочные продукты, так как продолжается Петровский пост. В 2023-м праздник выпадает на пятницу – по монастырскому уставу в этот день разрешена пища с растительным маслом. В Рождество Иоанна Предтечи нельзя делать тяжелую работу – убирать, гладить или стирать – церковный праздник желательно посвятить молитвам. По народным приметам нельзя заниматься рукоделием на Рождество Иоанна Предтечи – можно привлечь в дом неприятности. В целом использовать в праздник режущие и колющие предметы нельзя, поэтому на Рождество Иоанна Предтечи скотину не резали и не охотились. Нельзя в Рождество Иоанна Предтечи раздражаться, ссориться и выяснять отношения – помириться будет очень сложно. В праздник также нельзя ходить по утренней росе и плевать на землю. Рождество Иоанна Предтечи выпадает на Петровский пост, поэтому венчаться и участвовать в любых других светских праздничных мероприятиях нельзя. В церковный праздник нельзя также людям отказывать в их просьбе. Народные приметы В Рождество Иоанна Предтечи по народным приметам нельзя подбирать монеты и ругать домашних животных – можно привлечь в дом неприятности. Много звезд на небе в праздник – грибов будет много, а если 7 июля идет дождь – это явная примета, что урожай ожидается богатый. По народным приметам пение сверчка на Рождество Иоанна Предтечи сулит добрые вести, а змею увидеть – к неприятностям. Материал подготовлен на основе открытых источников

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