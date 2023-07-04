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Праздник Петра и Февронии 2023: традиции дня любви, семьи и верности

Праздник Петра и Февронии 2023: традиции дня любви, семьи и верности

День святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и искренней любви, православная церковь отмечает 8 июля 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T20:45+0400

2023-07-04T20:45+0400

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День семьи, любви и верности – всероссийский праздник, воспевающий супружескую любовь и верность, также празднуют 8 июля Как отмечают День Петра и Февронии: о традициях дня любви, семьи и верности читайте в Sputnik. Покровители влюбленных Дату дня любви, семьи и верности в России выбрали неслучайно – ее приурочили к дню памяти святых Петра и Февронии, которые еще при жизни стали образцом семейного счастья и супружеской верности. Петр и Феврония, чья романтическая история напоминает сказку о большой и чистой любви, служит примером для всех влюбленных – супруги были вместе в богатстве и нищете, в радости и в горе, в болезни и здравии, поэтому святых считали на Руси покровителями семейного благополучия. В России День Петра и Февронии, или семьи, любви и верности, празднуют как день влюбленных. День семьи, любви и верности День семьи, любви и верности учредили по инициативе жителей Мурома, где покоятся мощи святых Петра и Февронии, в марте 2008 года. По традиции государственный праздник широко празднуют по всей России, однако центром торжеств становится Муром, где жили когда-то покровители семейного благополучия. Символ дня семьи, любви и верности – ромашка, символизирующая мечты о любви и верности. День семьи, любви и верности имеет собственную медаль – на одной из сторон медали изображены святые Петр и Феврония, на другой – ромашка, символ праздника, олицетворяющая любовь и верность. По традиции медаль передают семейным парам, в которых царят взаимопонимание и любовь. Традиции праздника С Днем памяти Петра и Февронии связано много традиций и примет. Так, например, семья будет крепкой, а супруги проживут до глубокой старости в любви, верности и согласии, если поженятся в День святых Петра и Февронии. В День Петра и Февронии, люди по традиции идут в церковь и молятся у иконы святых об удачном замужестве, семейном счастье, рождении детей, здоровье, благополучии, любви и сохранении брака. Верующие рассказывают, что семейная жизнь после молитв святым Петру и Февронии у многих налаживалась. В День Петра и Февронии по традиции на Руси праздновали помолвку – церемония являлась аналогом современного брачного договора. Молодые в присутствии родителей и приглашенных обменивались кольцами и клялись друг другу в верности. По традиции в День семьи, любви и верности гадают – проводят различные ритуалы и обряды, связанные с замужеством и рождением детей, а также с установлением в семье мира и сохранением любви между супругами. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230628/den-svyatykh-petra-i-fevronii-2023-kakogo-chisla-tserkovnyy-kalendar-279064290.html

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