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Убийство на востоке Грузии – задержан сын убитого
Убийство на востоке Грузии – задержан сын убитого
Во время ссоры находящийся в состоянии опьянения сын холодным оружием нанес смертельные ранения своему отцу 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T23:44+0400
2023-07-04T23:44+0400
2023-07-04T23:54+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Мужчина задержан по подозрении в убийстве своего отца в селе Анага в районе Сигнахи, сообщает Первый канал. По данным телеканала, между сыном и отцом произошла ссора, во время которой находящийся в состоянии опьянения сын холодным оружием нанес смертельные ранения своему отцу, тот скончался на месте. Мужчина был задержан по горячим следам. МВД Грузии пока не делало официального комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, сигнахи, мвд грузии
Убийство на востоке Грузии – задержан сын убитого
23:44 04.07.2023 (обновлено: 23:54 04.07.2023)
Во время ссоры находящийся в состоянии опьянения сын холодным оружием нанес смертельные ранения своему отцу
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Мужчина задержан по подозрении в убийстве своего отца в селе Анага в районе Сигнахи, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, между сыном и отцом произошла ссора, во время которой находящийся в состоянии опьянения сын холодным оружием нанес смертельные ранения своему отцу, тот скончался на месте.
Мужчина был задержан по горячим следам. МВД Грузии пока не делало официального комментария для СМИ.