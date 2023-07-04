https://sputnik-georgia.ru/20230704/ubiystvo-pensionerov-na-vostoke-gruzii--politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-279243317.html

Убийство пенсионеров на востоке Грузии – полиция задержала подозреваемого

Убийство пенсионеров на востоке Грузии – полиция задержала подозреваемого

По версии следствия, задержанный в ходе конфликта смертельно ранил из огнестрельного оружия двух своих односельчан 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T17:28+0400

2023-07-04T17:28+0400

2023-07-04T17:28+0400

грузия

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гурджаанский район

кахети

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Житель села Велисцихе Гурджаанского района Кахети задержан в связи с умышленным убийством двух односельчан-пенсионеров, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Как сообщает МВД, задержанному 32 года, и он был судим в прошлом. Расследование ведется по статье "Умышленное убийство двух или более лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах". Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. В ходе следствия установлено, что задержанный в селе Велисцихе Гурджаанского муниципалитета в ходе конфликта смертельно ранил из огнестрельного оружия двух своих 71-летних односельчан. После этого он скрылся с места преступления. В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, вскоре после инцидента мужчина был задержан. По информации СМИ, у задержанного проблемы с психикой, и он лечился в соответствующем учреждении. По словам одного из очевидцев трагедии, задержанный на момент совершения преступления находился под воздействием алкоголя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурджаанский район

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