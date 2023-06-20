https://sputnik-georgia.ru/20230620/opasno-li-kupatsya-v-chernom-more-v-etom-godu-mnenie-gruzinskogo-ekologa-278750104.html
Опасно ли купаться в Черном море в этом году? Мнение грузинского эколога
Опасно ли купаться в Черном море в этом году? Мнение грузинского эколога
У нас самая чистая вода на берегу Черного моря, утверждает эксперт 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T16:45+0400
2023-06-20T16:45+0400
2023-06-20T16:45+0400
нино чхобадзе
черное море
общество
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24108/19/241081998_0:21:2048:1173_1920x0_80_0_0_2f384dcb3092133178900f0c368c6e6c.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузия на данном этапе не входит в зону риска, потому что морское течение идет с юга на север, заявила эколог, председатель движения зеленых "Друзья Земли" Нино Чхобадзе, комментируя вопрос опасности купания в Черном море. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. По словам Чхобадзе, влияние разрушения Каховской ГЭС Грузия сможет почувствовать через 5-6 месяцев, а до этого периода Черное море с учетом здоровых экосистем сможет возобновить баланс. Эксперт утверждает, что на этом этапе глобально пока не существует официальных исследований о качестве и масштабах загрязнения. Основной же рекомендацией остается усиление мониторинга со стороны государств. По словам эколога, в целом на Черном море опасность существует. Все шесть стран оказались под ударом, но в этом сезоне Грузии опасность не грозит, утверждает Чхобадзе.При этом, по ее словам, важно собрать комиссию Бухареста, поскольку существует конвенция защиты Черного моря, и она должна решить, какие конкретные задания нужно осуществить странами и как должна быть продолжена работа в этом направлении."Нет оснований для паники" – эколог о ситуации на черноморском побережье Грузии >>"Со стороны Грузии и сейчас можно активировать мониторинг, который ведет агентство охраны окружающей среды. Они должны работать усиленно и предоставлять населению информацию хотя бы для того, чтобы погасить панику в соцсетях", – отметила Чхобадзе. По ее словам, специалисты с самого начала знали, что поток воды пойдет в направлении Одессы, а не Грузии, и сейчас это официально подтвердилось. Эксперт пояснила, что сейчас у специалистов есть возможность вести активное наблюдение, ведь соленость Черного моря очень важна для того, чтобы не распространилось бактериальное загрязнение. При этом Чхобадзе подчеркнула, что экосистема Черного моря настолько сильная, что она справляется с теми отходами, которые люди сами бросают в воду. Между тем грузинские специалисты провели бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии. Результаты исследование показали, что она соответствует всем установленным нормам. Исследования прошли по следующим показателям: бактерии группы кишечных палочек, лактозоположительные кишечные палочки, энтерококки, колифаги, сальмонеллез. Грузию посетит огромное количество туристов летом – ресторатор >>Были взяты образцы воды в семи точках Сарпи-Чолоки: центральный пляж Батуми; территория, прилегающая к аквапарку; Квариати; Сарпи; центральный пляж Кобулети; территория, прилегающая к Бобоквати; Зеленый мыс. Образцы были взяты в радиусе 50 метров от берега. Исследования показали, что по всему периметру качество морской воды в рамках допустимой нормы. Более того, оно лучше по сравнению с прошлым годом. Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури-Зеленый мыс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
черное море
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24108/19/241081998_134:0:1926:1344_1920x0_80_0_0_bead46ce36c933501a1d414016549a9c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
нино чхобадзе, черное море, общество, новости, грузия
нино чхобадзе, черное море, общество, новости, грузия
Опасно ли купаться в Черном море в этом году? Мнение грузинского эколога
У нас самая чистая вода на берегу Черного моря, утверждает эксперт
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузия на данном этапе не входит в зону риска, потому что морское течение идет с юга на север, заявила эколог, председатель движения зеленых "Друзья Земли" Нино Чхобадзе, комментируя вопрос опасности купания в Черном море.
Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды.
"Насколько мы понимаем, мы не под ударом, поскольку течение идет с юга к северу. У нас самая чистая вода на берегу Черного моря, и на это указывает и рыболовство. Вы знаете, что рыба обитает только в чистой среде, и на этом этапе рыба заплывает в наши территориальные воды. Но это не значит, что все хорошо и что нам ничего не угрожает", – сказала Чхобадзе в эфире BMG.
По словам Чхобадзе, влияние разрушения Каховской ГЭС Грузия сможет почувствовать через 5-6 месяцев, а до этого периода Черное море с учетом здоровых экосистем сможет возобновить баланс.
Эксперт утверждает, что на этом этапе глобально пока не существует официальных исследований о качестве и масштабах загрязнения. Основной же рекомендацией остается усиление мониторинга со стороны государств.
По словам эколога, в целом на Черном море опасность существует. Все шесть стран оказались под ударом, но в этом сезоне Грузии опасность не грозит, утверждает Чхобадзе.
При этом, по ее словам, важно собрать комиссию Бухареста, поскольку существует конвенция защиты Черного моря, и она должна решить, какие конкретные задания нужно осуществить странами и как должна быть продолжена работа в этом направлении.
"Со стороны Грузии и сейчас можно активировать мониторинг, который ведет агентство охраны окружающей среды. Они должны работать усиленно и предоставлять населению информацию хотя бы для того, чтобы погасить панику в соцсетях", – отметила Чхобадзе.
По ее словам, специалисты с самого начала знали, что поток воды пойдет в направлении Одессы, а не Грузии, и сейчас это официально подтвердилось.
"Большое количество пресной воды попало в море, и соленость упала, однако это опять-таки в сторону того берега, к северу. Поток моря движется по-другому. Мы знали, что поток идет из Турции и от нас в Сочи. В период лета так происходит: пока дойдет до нас, сделает круг, и, я уверена, на Черном море начнется балансирование", – считает Чхобадзе.
Эксперт пояснила, что сейчас у специалистов есть возможность вести активное наблюдение, ведь соленость Черного моря очень важна для того, чтобы не распространилось бактериальное загрязнение.
При этом Чхобадзе подчеркнула, что экосистема Черного моря настолько сильная, что она справляется с теми отходами, которые люди сами бросают в воду.
Между тем грузинские специалисты провели бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии. Результаты исследование показали, что она соответствует всем установленным нормам.
Исследования прошли по следующим показателям: бактерии группы кишечных палочек, лактозоположительные кишечные палочки, энтерококки, колифаги, сальмонеллез.
Были взяты образцы воды в семи точках Сарпи-Чолоки: центральный пляж Батуми; территория, прилегающая к аквапарку; Квариати; Сарпи; центральный пляж Кобулети; территория, прилегающая к Бобоквати; Зеленый мыс. Образцы были взяты в радиусе 50 метров от берега.
Исследования показали, что по всему периметру качество морской воды в рамках допустимой нормы. Более того, оно лучше по сравнению с прошлым годом.
Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури-Зеленый мыс.