https://sputnik-georgia.ru/20230704/vmesto-esche-odnogo-avariynogo-zdaniya-v-tbilisi-poyavitsya-novyy-zhiloy-korpus-279247595.html

Вместо еще одного аварийного здания в Тбилиси появится новый жилой корпус

Вместо еще одного аварийного здания в Тбилиси появится новый жилой корпус

В городе около десяти тысяч домов, которым присвоена разная категория аварийности, заявил мэр столицы 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T19:16+0400

2023-07-04T19:16+0400

2023-07-04T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Замену еще одного аварийного здания, расположенного на улице Калоубани №18 в Тбилиси, планирует мэрия столицы, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. В рамках программы замены аварийных домов вместо трехэтажного здания появится десятиэтажный многоквартирный жилой корпус. После завершения проекта жильцы получат отремонтированные квартиры той площади, которой они владели в аварийном здании. В период строительства нового корпуса жильцы будут обеспечены съемными квартирами. Строительные работы на улице Калоубани №18 начнутся в течение ближайших дней. По словам Каладзе, в этом аварийном здании живут около 30 семей. Строительная компания должна завершить строительные работы за 30 месяцев. Каладзе также коснулся тех проблем, с которыми мэрия Тбилиси сталкивается в процессе осуществления этого проекта. В частности, это переговоры с местными жителями. Например, некоторые люди требуют выдать им больше квадратных метров жилья, чем у них было до этого. Что мешает мэрии Тбилиси заменять аварийные дома новыми? >>Мэр отметил, что на данный момент 45 текущих проектов, находящихся на разных этапах. По данным мэрии, в 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари (7,6 миллиона долларов). Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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