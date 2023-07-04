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https://sputnik-georgia.ru/20230704/vmesto-esche-odnogo-avariynogo-zdaniya-v-tbilisi-poyavitsya-novyy-zhiloy-korpus-279247595.html
Вместо еще одного аварийного здания в Тбилиси появится новый жилой корпус
Вместо еще одного аварийного здания в Тбилиси появится новый жилой корпус
В городе около десяти тысяч домов, которым присвоена разная категория аварийности, заявил мэр столицы 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T19:16+0400
2023-07-04T19:16+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
строительство
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Замену еще одного аварийного здания, расположенного на улице Калоубани №18 в Тбилиси, планирует мэрия столицы, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. В рамках программы замены аварийных домов вместо трехэтажного здания появится десятиэтажный многоквартирный жилой корпус. После завершения проекта жильцы получат отремонтированные квартиры той площади, которой они владели в аварийном здании. В период строительства нового корпуса жильцы будут обеспечены съемными квартирами. Строительные работы на улице Калоубани №18 начнутся в течение ближайших дней. По словам Каладзе, в этом аварийном здании живут около 30 семей. Строительная компания должна завершить строительные работы за 30 месяцев. Каладзе также коснулся тех проблем, с которыми мэрия Тбилиси сталкивается в процессе осуществления этого проекта. В частности, это переговоры с местными жителями. Например, некоторые люди требуют выдать им больше квадратных метров жилья, чем у них было до этого. Что мешает мэрии Тбилиси заменять аварийные дома новыми? &gt;&gt;Мэр отметил, что на данный момент 45 текущих проектов, находящихся на разных этапах. По данным мэрии, в 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари (7,6 миллиона долларов). Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, строительство
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, строительство

Вместо еще одного аварийного здания в Тбилиси появится новый жилой корпус

19:16 04.07.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Капитальная шестиэтажная надстройка над пятиэтажным домом т.н. "хрущевского типа". Помимо надстройки, нижние этажи также получили значительное расширение жилплощади за счет построенных на отдельном фундаменте пристроек со всех сторон здания.
Капитальная шестиэтажная надстройка над пятиэтажным домом т.н. хрущевского типа. Помимо надстройки, нижние этажи также получили значительное расширение жилплощади за счет построенных на отдельном фундаменте пристроек со всех сторон здания. - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili /
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В городе около десяти тысяч домов, которым присвоена разная категория аварийности, заявил мэр столицы
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Замену еще одного аварийного здания, расположенного на улице Калоубани №18 в Тбилиси, планирует мэрия столицы, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе.
В рамках программы замены аварийных домов вместо трехэтажного здания появится десятиэтажный многоквартирный жилой корпус.
После завершения проекта жильцы получат отремонтированные квартиры той площади, которой они владели в аварийном здании. В период строительства нового корпуса жильцы будут обеспечены съемными квартирами.

"В городе около десяти тысяч домов, которым присвоена разная категория аварийности. Для нас безопасность граждан и замена этих зданий новыми корпусами важны", – заявил Каладзе.

Строительные работы на улице Калоубани №18 начнутся в течение ближайших дней. По словам Каладзе, в этом аварийном здании живут около 30 семей.
Строительная компания должна завершить строительные работы за 30 месяцев.
Каладзе также коснулся тех проблем, с которыми мэрия Тбилиси сталкивается в процессе осуществления этого проекта. В частности, это переговоры с местными жителями. Например, некоторые люди требуют выдать им больше квадратных метров жилья, чем у них было до этого.
Что мешает мэрии Тбилиси заменять аварийные дома новыми? >>
Мэр отметил, что на данный момент 45 текущих проектов, находящихся на разных этапах.
По данным мэрии, в 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари (7,6 миллиона долларов).
Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.
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