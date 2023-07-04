https://sputnik-georgia.ru/20230704/vmesto-esche-odnogo-avariynogo-zdaniya-v-tbilisi-poyavitsya-novyy-zhiloy-korpus-279247595.html
Вместо еще одного аварийного здания в Тбилиси появится новый жилой корпус
Вместо еще одного аварийного здания в Тбилиси появится новый жилой корпус
В городе около десяти тысяч домов, которым присвоена разная категория аварийности, заявил мэр столицы 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T19:16+0400
2023-07-04T19:16+0400
2023-07-04T19:16+0400
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новости
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тбилиси
каха каладзе
строительство
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Замену еще одного аварийного здания, расположенного на улице Калоубани №18 в Тбилиси, планирует мэрия столицы, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. В рамках программы замены аварийных домов вместо трехэтажного здания появится десятиэтажный многоквартирный жилой корпус. После завершения проекта жильцы получат отремонтированные квартиры той площади, которой они владели в аварийном здании. В период строительства нового корпуса жильцы будут обеспечены съемными квартирами. Строительные работы на улице Калоубани №18 начнутся в течение ближайших дней. По словам Каладзе, в этом аварийном здании живут около 30 семей. Строительная компания должна завершить строительные работы за 30 месяцев. Каладзе также коснулся тех проблем, с которыми мэрия Тбилиси сталкивается в процессе осуществления этого проекта. В частности, это переговоры с местными жителями. Например, некоторые люди требуют выдать им больше квадратных метров жилья, чем у них было до этого. Что мешает мэрии Тбилиси заменять аварийные дома новыми? >>Мэр отметил, что на данный момент 45 текущих проектов, находящихся на разных этапах. По данным мэрии, в 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари (7,6 миллиона долларов). Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, строительство
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, строительство
Вместо еще одного аварийного здания в Тбилиси появится новый жилой корпус
В городе около десяти тысяч домов, которым присвоена разная категория аварийности, заявил мэр столицы
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Замену еще одного аварийного здания, расположенного на улице Калоубани №18 в Тбилиси, планирует мэрия столицы, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе.
В рамках программы замены аварийных домов вместо трехэтажного здания появится десятиэтажный многоквартирный жилой корпус.
После завершения проекта жильцы получат отремонтированные квартиры той площади, которой они владели в аварийном здании. В период строительства нового корпуса жильцы будут обеспечены съемными квартирами.
"В городе около десяти тысяч домов, которым присвоена разная категория аварийности. Для нас безопасность граждан и замена этих зданий новыми корпусами важны", – заявил Каладзе.
Строительные работы на улице Калоубани №18 начнутся в течение ближайших дней. По словам Каладзе, в этом аварийном здании живут около 30 семей.
Строительная компания должна завершить строительные работы за 30 месяцев.
Каладзе также коснулся тех проблем, с которыми мэрия Тбилиси сталкивается в процессе осуществления этого проекта. В частности, это переговоры с местными жителями. Например, некоторые люди требуют выдать им больше квадратных метров жилья, чем у них было до этого.
Мэр отметил, что на данный момент 45 текущих проектов, находящихся на разных этапах.
По данным мэрии, в 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари (7,6 миллиона долларов).
Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.