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Второй день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдают грузинский язык

Второй день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдают грузинский язык

Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Абитуриенты во второй день сдают экзамен по грузинскому языку и литературе на Единых национальных экзаменах Грузии. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По информации Национального центра экзаменов и оценок, на первую сессию явились около 95% зарегистрированных абитуриентов. В Грузии начались Единые национальные экзамены >>>К этому времени все абитуриенты явились в экзаменационные центры вовремя. Регистрация ко второй сессии начинается в 14:00 и продлится в течение часа. В Национальном центре экзаменов и оценок просят абитуриентов не опаздывать. В этом году по всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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единые национальные экзамены, национальный центр экзаменов и оценок грузии, вступительные экзамены, грузия, общество, новости, образование в грузии