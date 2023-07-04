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Защита прав уязвимых групп – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №8
Защита прав уязвимых групп – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №8
Еврокомиссия призвала Грузию обеспечить право представителей ЛГБТ-сообщества на собрания и защиту 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T22:31+0400
2023-07-04T22:31+0400
2023-07-05T23:14+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Грузия утвердила стратегию на девять лет и планы действий в сфере прав человека в рамках выполнения условий Евросоюза для предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета.Защита прав уязвимых групп – это восьмая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично.Еврокомиссия отметила, что Грузии следует подготовить инклюзивным путем план действий по защите прав человека, а также обеспечить право представителей ЛГБТ-сообщества на собрания и защиту.Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Защита прав человека глазами "Грузинской мечты"Рекомендация: безотлагательно принять меры для усиления защиты прав человека в отношении уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию.Что сделано: утверждены стратегия, планы действий и новый закон. "Была утверждена Стратегия прав человека на 2022-2030 годы. Также парламентом Грузии был принят новый закон "О защите персональных данных". А также правительство утвердило два плана действий в сфере прав человека", - сказал Кобахидзе. По его словам, это - Национальный план действий по выполнению Резолюции 1325 ООН о женщинах, мире и безопасности и Национальный план действий о пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз, оон
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз, оон
Защита прав уязвимых групп – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №8
22:31 04.07.2023 (обновлено: 23:14 05.07.2023)
Еврокомиссия призвала Грузию обеспечить право представителей ЛГБТ-сообщества на собрания и защиту
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Грузия утвердила стратегию на девять лет и планы действий в сфере прав человека в рамках выполнения условий Евросоюза для предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета.
Защита прав уязвимых групп – это восьмая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично.
Еврокомиссия отметила, что Грузии следует подготовить инклюзивным путем план действий по защите прав человека, а также обеспечить право представителей ЛГБТ-сообщества на собрания и защиту.
Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.
Защита прав человека глазами "Грузинской мечты"
Рекомендация: безотлагательно принять меры для усиления защиты прав человека в отношении уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию.
Что сделано: утверждены стратегия, планы действий и новый закон.
"Была утверждена Стратегия прав человека на 2022-2030 годы. Также парламентом Грузии был принят новый закон "О защите персональных данных". А также правительство утвердило два плана действий в сфере прав человека", - сказал Кобахидзе.
По его словам, это - Национальный план действий по выполнению Резолюции 1325 ООН о женщинах, мире и безопасности и Национальный план действий о пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье.