https://sputnik-georgia.ru/20230704/zemletryasenie-zafiksirovali-v-baku-279216677.html

Сильное землетрясение зафиксировали в Баку

Сильное землетрясение зафиксировали в Баку

Эпицентр землетрясения располагался в Каспии, в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров 04.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ. 4 июл - Sputnik. В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщил Sputnik Азербайджан.Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.Подземные толчки ощутили и жители Баку, информация об этом распространилась в социальных сетях.Пользователи пишут, что в их домах раскачивались люстры. Многие в спешки покидают свои жилища.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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