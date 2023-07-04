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Сильное землетрясение зафиксировали в Баку
Сильное землетрясение зафиксировали в Баку
Эпицентр землетрясения располагался в Каспии, в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T00:41+0400
2023-07-04T00:41+0400
2023-07-04T00:54+0400
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ТБИЛИСИ. 4 июл - Sputnik. В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщил Sputnik Азербайджан.Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.Подземные толчки ощутили и жители Баку, информация об этом распространилась в социальных сетях.Пользователи пишут, что в их домах раскачивались люстры. Многие в спешки покидают свои жилища.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, новости, азербайджан, баку, землетрясение
в мире, происшествия, новости, азербайджан, баку, землетрясение
Сильное землетрясение зафиксировали в Баку
00:41 04.07.2023 (обновлено: 00:54 04.07.2023)
Эпицентр землетрясения располагался в Каспии, в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров
ТБИЛИСИ. 4 июл - Sputnik.
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.
Подземные толчки ощутили и жители Баку, информация об этом распространилась в социальных сетях.
Пользователи пишут, что в их домах раскачивались люстры. Многие в спешки покидают свои жилища.