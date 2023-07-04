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https://sputnik-georgia.ru/20230704/zemletryasenie-zafiksirovali-v-baku-279216677.html
Сильное землетрясение зафиксировали в Баку
Сильное землетрясение зафиксировали в Баку
Эпицентр землетрясения располагался в Каспии, в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T00:41+0400
2023-07-04T00:54+0400
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ТБИЛИСИ. 4 июл - Sputnik. В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщил Sputnik Азербайджан.Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.Подземные толчки ощутили и жители Баку, информация об этом распространилась в социальных сетях.Пользователи пишут, что в их домах раскачивались люстры. Многие в спешки покидают свои жилища.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, происшествия, новости, азербайджан, баку, землетрясение
в мире, происшествия, новости, азербайджан, баку, землетрясение

Сильное землетрясение зафиксировали в Баку

00:41 04.07.2023 (обновлено: 00:54 04.07.2023)
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE / Пламенные башни в Баку
Пламенные башни в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE /
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Эпицентр землетрясения располагался в Каспии, в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров
ТБИЛИСИ. 4 июл - Sputnik. В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщил Sputnik Азербайджан.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.
Подземные толчки ощутили и жители Баку, информация об этом распространилась в социальных сетях.
Пользователи пишут, что в их домах раскачивались люстры. Многие в спешки покидают свои жилища.
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