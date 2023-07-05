https://sputnik-georgia.ru/20230705/absurd-i-spekulyatsiya-kobakhidze-prokommentiroval-opaseniya-posla-ssha-o-potoke-turistov-iz-rf-279274990.html
Абсурд и спекуляция: Кобахидзе прокомментировал опасения посла США о потоке туристов из РФ
Абсурд и спекуляция: Кобахидзе прокомментировал опасения посла США о потоке туристов из РФ
Если между Грузией и Россией в день осуществляется по одному-два рейса, то в соседних Турции, Армении и Азербайджане таких рейсов до 150, заметил Кобахидзе 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T15:06+0400
2023-07-05T15:06+0400
2023-07-05T15:25+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Заявление посла США Келли Дегнан о том, что через Грузию в Европу направится непрерывный поток российских граждан – абсурд и спекуляция, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Посол США Келли Дегнан заявила, что прямые авиарейсы между Грузией и РФ вызывают обеспокоенность не только из-за того, что в Грузию могут приезжать еще больше русских, но и что они используют Грузию для выезда в Европу. По словам Дегнан, Европа закрыла двери для россиян, так как это один из механизмов давления на Россию. По его словам, если между Грузией и Россией в день осуществляется 1-2 рейса, то в соседних Турции, Армении и Азербайджане таких рейсов до 150. Поэтому странно, что опасения у посла вызывает непосредственно Грузия. "Когда в такое время говорят, что Грузию используют как обходной путь, что через Грузию беспрерывный поток граждан России въедет в Европу, это ведь абсурд. Спекуляцию на эту тему даже нельзя назвать высосанной из пальца", – отметил Кобахидзе. По его словам, на деле каждая страна максимально заботится о своих интересах: те же страны Европы, которые торгуют с Россией на 200 млн, в то время как Грузия даже не набирает на 1% от этой суммы. Прямое авиасообщение между Грузией и РФ было возобновлено после того, как в середине мая 2023 года Россия отменила запрет, введенный ею же в 2019 году. Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. Туризм в цифрах В первом квартале 2023 года Грузию посетили более 1 миллиона международных визитеров, из них 256 787 человек прибыли из России. Доля тех, кто въехал в Грузию из России сухопутным путем, то есть через ТПП "Верхний Ларс" - "Казбеги", составляет 75% (192 915 человек). Остальные воспользовались воздушным сообщением через третьи страны, согласно данным Национальной администрации туризма. Грузия как Boutique, или почему российские туристы так любят эту страну? >>>Для сравнения, в первом квартале 2019 года, когда между Россией и Грузией еще было прямое авиасообщение, из России прибыли 254 077 человек, из них 172 607 – через единственный действующий на сегодня КПП на сухопутной границе "Верхний Ларс" - "Дариали". Т. е. доля прибывших в Грузию автотранспортом составила 68%. В 2019 году Грузию посетило рекордное количество международных визитеров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта - демократическая грузия, georgian airways, ираклий кобахидзе, келли дегнан, сша, европа, грузия, новости, политика, россия
Абсурд и спекуляция: Кобахидзе прокомментировал опасения посла США о потоке туристов из РФ
15:06 05.07.2023 (обновлено: 15:25 05.07.2023)
Если между Грузией и Россией в день осуществляется по одному-два рейса, то в соседних Турции, Армении и Азербайджане таких рейсов до 150, заметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Заявление посла США Келли Дегнан о том, что через Грузию в Европу направится непрерывный поток российских граждан – абсурд и спекуляция, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Посол США Келли Дегнан заявила, что прямые авиарейсы между Грузией и РФ вызывают обеспокоенность не только из-за того, что в Грузию могут приезжать еще больше русских, но и что они используют Грузию для выезда в Европу. По словам Дегнан, Европа закрыла двери для россиян, так как это один из механизмов давления на Россию.
"Что касается полетов, то мы слышали абсурдные заявления от одного из послов, который сказал удивительное: что они не хотят этих рейсов, в том числе, потому, что больше русских так попадут в Европу. Гражданину РФ нужна виза для въезда в Европу или США", – сказал журналистам Кобахидзе.
По его словам, если между Грузией и Россией в день осуществляется 1-2 рейса, то в соседних Турции, Армении и Азербайджане таких рейсов до 150. Поэтому странно, что опасения у посла вызывает непосредственно Грузия.
"Когда в такое время говорят, что Грузию используют как обходной путь, что через Грузию беспрерывный поток граждан России въедет в Европу, это ведь абсурд. Спекуляцию на эту тему даже нельзя назвать высосанной из пальца", – отметил Кобахидзе.
По его словам, на деле каждая страна максимально заботится о своих интересах: те же страны Европы, которые торгуют с Россией на 200 млн, в то время как Грузия даже не набирает на 1% от этой суммы.
"Если бы мы ввели санкции против РФ, это привело бы к тому, что наша страна потеряла бы как минимум 2,5 миллиарда. Как можно пойти на такой шаг и своими руками навредить интересам своей страны и населения? Напомним, этого требовала оппозиция", – сказал Кобахидзе.
Прямое авиасообщение между Грузией и РФ было возобновлено после того, как в середине мая 2023 года Россия отменила запрет, введенный ею же в 2019 году. Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways.
Туризм в цифрах
В первом квартале 2023 года Грузию посетили более 1 миллиона международных визитеров, из них 256 787 человек прибыли из России. Доля тех, кто въехал в Грузию из России сухопутным путем, то есть через ТПП "Верхний Ларс" - "Казбеги", составляет 75% (192 915 человек).
Остальные воспользовались воздушным сообщением через третьи страны, согласно данным Национальной администрации туризма.
Для сравнения, в первом квартале 2019 года, когда между Россией и Грузией еще было прямое авиасообщение, из России прибыли 254 077 человек, из них 172 607 – через единственный действующий на сегодня КПП на сухопутной границе "Верхний Ларс" - "Дариали". Т. е. доля прибывших в Грузию автотранспортом составила 68%.
В 2019 году Грузию посетило рекордное количество международных визитеров.