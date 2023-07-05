https://sputnik-georgia.ru/20230705/absurd-i-spekulyatsiya-kobakhidze-prokommentiroval-opaseniya-posla-ssha-o-potoke-turistov-iz-rf-279274990.html

Абсурд и спекуляция: Кобахидзе прокомментировал опасения посла США о потоке туристов из РФ

Абсурд и спекуляция: Кобахидзе прокомментировал опасения посла США о потоке туристов из РФ

Если между Грузией и Россией в день осуществляется по одному-два рейса, то в соседних Турции, Армении и Азербайджане таких рейсов до 150, заметил Кобахидзе 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T15:06+0400

2023-07-05T15:06+0400

2023-07-05T15:25+0400

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Заявление посла США Келли Дегнан о том, что через Грузию в Европу направится непрерывный поток российских граждан – абсурд и спекуляция, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Посол США Келли Дегнан заявила, что прямые авиарейсы между Грузией и РФ вызывают обеспокоенность не только из-за того, что в Грузию могут приезжать еще больше русских, но и что они используют Грузию для выезда в Европу. По словам Дегнан, Европа закрыла двери для россиян, так как это один из механизмов давления на Россию. По его словам, если между Грузией и Россией в день осуществляется 1-2 рейса, то в соседних Турции, Армении и Азербайджане таких рейсов до 150. Поэтому странно, что опасения у посла вызывает непосредственно Грузия. "Когда в такое время говорят, что Грузию используют как обходной путь, что через Грузию беспрерывный поток граждан России въедет в Европу, это ведь абсурд. Спекуляцию на эту тему даже нельзя назвать высосанной из пальца", – отметил Кобахидзе. По его словам, на деле каждая страна максимально заботится о своих интересах: те же страны Европы, которые торгуют с Россией на 200 млн, в то время как Грузия даже не набирает на 1% от этой суммы. Прямое авиасообщение между Грузией и РФ было возобновлено после того, как в середине мая 2023 года Россия отменила запрет, введенный ею же в 2019 году. Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. Туризм в цифрах В первом квартале 2023 года Грузию посетили более 1 миллиона международных визитеров, из них 256 787 человек прибыли из России. Доля тех, кто въехал в Грузию из России сухопутным путем, то есть через ТПП "Верхний Ларс" - "Казбеги", составляет 75% (192 915 человек). Остальные воспользовались воздушным сообщением через третьи страны, согласно данным Национальной администрации туризма. Грузия как Boutique, или почему российские туристы так любят эту страну? >>>Для сравнения, в первом квартале 2019 года, когда между Россией и Грузией еще было прямое авиасообщение, из России прибыли 254 077 человек, из них 172 607 – через единственный действующий на сегодня КПП на сухопутной границе "Верхний Ларс" - "Дариали". Т. е. доля прибывших в Грузию автотранспортом составила 68%. В 2019 году Грузию посетило рекордное количество международных визитеров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская мечта - демократическая грузия, georgian airways, ираклий кобахидзе, келли дегнан, сша, европа, грузия, новости, политика, россия