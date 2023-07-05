https://sputnik-georgia.ru/20230705/gruziya-kak-boutique-ili-pochemu-rossiyskie-turisty-tak-lyubyat-etu-stranu--279239531.html

Грузия как Boutique, или почему российские туристы так любят эту страну?

Грузия как Boutique, или почему российские туристы так любят эту страну?

Эту колонку я задумал, в том числе, для того, чтобы в занимательной форме рассказывать о нишевых товарах и услугах в грузинской экономике. Причем как об уже... 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T11:01+0400

2023-07-05T11:01+0400

2023-07-05T11:01+0400

туризм

грузия

экономика

аналитика

колумнисты

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Почему российские и другие постсоветские туристы так любят Грузию? Потому, что там все индивидуально, все не так, все не по стандартному шаблону отдыха массового туриста, (почти) все искренне, взаправду и необычно. Причем как с положительной (как здорово!), так и с негативной (какой ужасный сервис!) точки зрения. Положительное, конечно, превалирует, иначе не стремилось бы пол-России в Грузию попасть.О чем это я? Грузия – миниатюрная страна. Площадь в 69 700 кв. км не превышает 9% территории соседней Турции или 4% Ирана. Ее размеры сопоставимы с другими странами Закавказья, но любые аналогии исчезают, когда неравнодушный наблюдатель осознает, какое разнообразие природно-климатических условий сосредоточено на этом клочке земли.Грузия становится центром делового туризма >>>На западе страна оказывается в северной части субтропической зоны, а на востоке плодородные земли сменяются пустыней. Одновременно благодаря вертикальной поясности здесь в миниатюре представлены все ландшафты европейской суши – от пустынных-полупустынных и влажных субтропических приморских зон до альпийских и далее до вечных снегов. Вы найдете в Грузии почвы от серо-бурых и засоленных полупустынных – почв сухих степей и умеренно влажных лесов – до красноземов и подзолистых почв влажной субтропической зоны и горно-луговых высокогорных. Но все это "внарезку", относительно небольшими площадями. Не меньшее разнообразие ожидает туриста, оказавшегося в Грузии, в части исторических и религиозных пластов, этнографии, экстремального времяпровождения и сельского хозяйства. Иными словами, наша маленькая Грузия – это настоящая страна-музей во многих своих проявлениях: природно-климатическом, историческом, религиозном, этнографическом и сельскохозяйственном. Или бутик с удивительными и единственными в своем роде товарами…Какие выводы для экономического развития страны стоит сделать из очевидного и всем известного тезиса о бесконечном разнообразии Грузии?С точки зрения стратегии – не исторического экономического наследия или решения тактических задач, продиктованных, скажем, социальными проблемами или предвыборным популизмом, а именно с точки зрения стратегии – в грузинской экономике должны доминировать нишевые продукты, уникальные, дорогие (то есть с высокой добавленной стоимостью), экологически чистые, единственные в своем роде, то есть продукты, которые нельзя или очень сложно и затратно получать в других странах.Например, что бы ни предпринималось в сельском хозяйстве Грузии, можно быть уверенным в одном. Бесполезно грузинскому крестьянину и фермеру бороться на мировых рынках массовых сельхозпродуктов за значимое "место под солнцем". Площади под виноградниками в Испании, Китае или Франции в десятки раз больше, чем вся грузинская территория вместе с горами и пустынями, вместе взятая, что позволяет этим странам использовать самые современные технологии виноградарства. Картошка из Египта, Израиля или Марокко всегда будет дешевле и лучше по качеству, чем в Болниси. Гурджаанские персики не смогут конкурировать с испанскими по соотношению "цена-качество". Западногрузинские цитрусовые проигрывают китайским. Значит ли это, что грузинским продуктам нет места на мировых рынках, а экспортно ориентированное сельское хозяйство Грузии – несбыточная мечта? Вовсе нет! Но по долгосрочной экономической стратегии грузинские сельхозпродукты должны быть нишевыми.Грузинские вина представили в Южной Корее >>>Если вино, то бутиковое, из высококачественного винограда, выращенного на небольшой семейной ферме, малотиражное и по относительно высокой цене. Если картошка, то это должна быть биокартошка. В принципе, любой биопродукт можно считать нишевым.В 2012 году у грузинского сельского хозяйства был хороший шанс воспользоваться ситуацией для переориентации на выращивание биопродуктов. На протяжении многих лет грузинские крестьяне из-за недостатка средств не вносили в почву удобрений и химикаты. А биопродукты можно выращивать только на почвах, в которые не было вмешательства на протяжении 3-5 лет (в зависимости от конкретного законодательства разных стран). Однако была выбрана другая агрополитика, и крестьяне начали наращивать урожайность за счет химии со всеми вытекающими последствиями. До последнего времени значимого экспорта биопродуктов из Грузии не появилось. Но уже есть небольшие инициативы выращивания биопродукции для собственного потребления. Но тем не менее вне всякого сомнения, стратегически биопродукты – это будущее грузинского сельского хозяйства.Посмотрим в качестве иллюстрации на грузинский мед. Ни по цене, ни по объемам конкурировать с основными мировыми производителями он не в состоянии. Но эта отрасль обладает уникальными конкурентными преимуществами. Георгий Кепашвили, успешный экспортер грузинского меда, рассказывал мне, что из 54 видов почвы, распространенных во всем мире, 49 представлены в нашей стране!Грузинский мед завоевал высшую награду на международном конкурсе в Лондоне >>>В результате в очень маленькой Грузии распространенная здесь медоносная растительная флора в такой концентрации на три четверти нигде в мире больше не растет. К тому же зачастую мед собирают в высокогорных альпийских районах, где человеческое воздействие на экологию либо мизерно, либо вообще отсутствует.В итоге здесь можно собирать уникальный полихромный (то есть из многих медоносов) мед, который на мировом рынке в десятки раз дороже массового монохромного. Еще одним примером новых продуктов с высокой добавленной стоимостью (медленно, но верно) становятся ягоды. Особенно быстро в последние годы растет популярность плантаций ежевики и голубики.Можно также упомянуть и грецкий орех, который всегда присутствовал как в грузинских садах, так и в грузинской кухне. Однако только в последние семь лет в Грузии появились современные плантации, созданные по самым последним технологиям, с учетом всех современных достижений агротехники, что, предположительно, позволит производить лучший в мире грецкий орех. Но, поскольку я сам вовлечен в развитие такой плантации, это тема для отдельного, очень интересного разговора.Посмотрите теперь на туризм. Может Грузия развивать массовый пляжный туризм и конкурировать с Анталией, Хорватией, Черногорией и другими мировыми курортами? Развивать – может, конкурировать – нет! Батуми в высокий сезон, скорее, исключение, чем правило. А Уреки, превратившийся из потенциально уникального медицинского курорта с его магнитными песками в дешевый массовый курорт для местного населения и туристов из ближних закавказских стран, скорее, правило, чем исключение. Дело Грузии – нишевый туризм: медицинский и экстремальный, исторический и паломнический, этнографический и агротуризм.Три замечания напоследок. На мой взгляд, Грузии, как стране нишевой или бутиковой, противопоказан гигантизм даже при самой тщательной проработке экологической, ландшафтной и исторической составляющих технико-экономических обоснований новых проектов. При этом независимо от того, речь идет о глубоководном порте, огромной ГЭС, новом металлургическом комбинате или гостиничном небоскребе посреди старого Тбилиси.Любые стратегии экономического развития Грузии не должны в перспективе разрушать экономику "бутика". Здесь нет противоречия: самая современная транспортная инфраструктура вполне может вписаться в "посудную лавку" грузинской нишевой экономики. Просто к последней надо относиться с большим уважением.Эту колонку я задумал, в том числе, для того, чтобы в занимательной форме рассказывать о нишевых товарах и услугах в грузинской экономике. Причем как об уже существующих и развивающихся, так и об интересных рыночных идеях, которые еще ждут своего фанатика-первопроходца.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Андрей Максимов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279227937_524:0:2572:2048_100x100_80_0_0_bdca4dff9b44d27379ece34ae073884c.jpg

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туризм, грузия, экономика, аналитика, колумнисты