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Грузия и ЕБРР планируют новые проекты: итоги встречи в администрации правительства
Грузия и ЕБРР планируют новые проекты: итоги встречи в администрации правительства
Премьеру представили нового регионального директора ЕБРР на Кавказе 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T22:38+0400
2023-07-05T22:38+0400
2023-07-05T22:51+0400
грузия
новости
экономика
ебрр
европейский банк реконструкции и развития
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Новые направления и перспективы сотрудничества обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с руководством Европейского банка реконструкции и развития, в том числе с новым региональным директором ЕБРР на Кавказе Алкисом Врениосом Дракиносом.Алкис Врениос Дракинос приступит к своим обязанностям 1 сентября 2023 года и сменит на этом посту Катарину Бьорлин Хансен. Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Матео Патроне лично представил его главе правительства. По данным пресс-службы правительства, на встрече в администрации правительства в Тбилиси были рассмотрены основные направления и проекты сотрудничества между Грузией и ЕБРР. О чем говорил премьер Грузии с членами Совета директоров ЕБРР?>>Премьер-министр подчеркнул важность поддержки ЕБРР в плане финансирования стратегических направлений страны. По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия является страной с европейскими устремлениями, которая находится на европейском пути экономических преобразований, и важна роль ЕБРР в этом процессе. Представители ЕБРР также провели встречу с министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили.За 30 лет деятельности в Грузии ЕБРР инвестировал около 5 миллиардов евро в 283 проекта. Каждый проект предполагает выделение грантов или кредитов для страны на определенных условиях выполнения проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ебрр, европейский банк реконструкции и развития, ираклий гарибашвили
Грузия и ЕБРР планируют новые проекты: итоги встречи в администрации правительства
22:38 05.07.2023 (обновлено: 22:51 05.07.2023)
Премьеру представили нового регионального директора ЕБРР на Кавказе
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Новые направления и перспективы сотрудничества обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с руководством Европейского банка реконструкции и развития, в том числе с новым региональным директором ЕБРР на Кавказе Алкисом Врениосом Дракиносом.
Алкис Врениос Дракинос приступит к своим обязанностям 1 сентября 2023 года и сменит на этом посту Катарину Бьорлин Хансен. Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Матео Патроне лично представил его главе правительства.
По данным
пресс-службы правительства, на встрече в администрации правительства в Тбилиси были рассмотрены основные направления и проекты сотрудничества между Грузией и ЕБРР.
Премьер-министр подчеркнул важность поддержки ЕБРР в плане финансирования стратегических направлений страны. По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия является страной с европейскими устремлениями, которая находится на европейском пути экономических преобразований, и важна роль ЕБРР в этом процессе.
Представители ЕБРР также провели встречу с министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили.
За 30 лет деятельности в Грузии ЕБРР инвестировал около 5 миллиардов евро в 283 проекта. Каждый проект предполагает выделение грантов или кредитов для страны на определенных условиях выполнения проектов.