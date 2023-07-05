https://sputnik-georgia.ru/20230705/premera-gruzinskogo-filma-grazhdanin-svyatoy-proydet-na-festivale-v-karlovykh-varakh-279279881.html
Премьера грузинского фильма "Гражданин святой" пройдет на фестивале в Карловых Варах
Премьера грузинского фильма "Гражданин святой" пройдет на фестивале в Карловых Варах
По сюжету фильма, на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T18:51+0400
2023-07-05T18:51+0400
2023-07-05T18:51+0400
грузинское кино
лаша халваши
тинатин каджришвили
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Мировая премьера фильма режиссера Тинатин Каджришвили "Гражданин святой" пройдет на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина участвует в главном конкурсе, сообщают в Национальном центре кинематографии. Кинофестиваль в Карловых Варах является ярким событием в области кинематографии в Центральной Европе. Ежегодно на нем показывают более 200 новых фильмов со всего мира, наилучшие из которых награждаются главным призом – "Хрустальным глобусом". Обогнал Ди Каприо и Педро Паскаля: грузин Торнике Гогричиани набирает популярность >>>По сюжету фильма, на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем. Но однажды крест снимают на ремонт, статуя святого внезапно исчезает, а среди жителей вдруг появляется таинственный незнакомец.Главные роли в фильме, который был создан при поддержке киноцентра Грузии, исполнили Леван Берикашвили, Георгий Баблуани, Мари Кития и Гия Бурджанадзе. Тинатин Каджришвили выступила как режиссер, сценарист, а также продюсер вместе с Лашей Халваши. Показ грузинского фильма состоится 5 июля в 22:00 по тбилисскому времени. Также на фестивале прошла премьера еще одного грузинского фильма – документальной картины Луки Берадзе "Улыбчивая Грузия". Лента снята киностудией 1991 Production.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинское кино, лаша халваши, тинатин каджришвили, тбилиси, культура, новости, грузия, грузинское кино
грузинское кино, лаша халваши, тинатин каджришвили, тбилиси, культура, новости, грузия, грузинское кино
Премьера грузинского фильма "Гражданин святой" пройдет на фестивале в Карловых Варах
По сюжету фильма, на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Мировая премьера фильма режиссера Тинатин Каджришвили "Гражданин святой" пройдет на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина участвует в главном конкурсе, сообщают в Национальном центре кинематографии.
Кинофестиваль в Карловых Варах является ярким событием в области кинематографии в Центральной Европе. Ежегодно на нем показывают более 200 новых фильмов со всего мира, наилучшие из которых награждаются главным призом – "Хрустальным глобусом".
По сюжету фильма, на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем. Но однажды крест снимают на ремонт, статуя святого внезапно исчезает, а среди жителей вдруг появляется таинственный незнакомец.
"В своей третьей картине, сатирической притче о святом, спускающемся с креста, чтобы жить среди смертных, Каджришвили задается вопросом, во что именно люди хотят верить. Святые имеют большее значение как неодушевленные символы или имеют право на существование, как живые люди?" – говорится на сайте фестиваля.
Главные роли в фильме, который был создан при поддержке киноцентра Грузии, исполнили Леван Берикашвили, Георгий Баблуани, Мари Кития и Гия Бурджанадзе.
Тинатин Каджришвили выступила как режиссер, сценарист, а также продюсер вместе с Лашей Халваши. Показ грузинского фильма состоится 5 июля в 22:00 по тбилисскому времени.
Также на фестивале прошла премьера еще одного грузинского фильма – документальной картины Луки Берадзе "Улыбчивая Грузия". Лента снята киностудией 1991 Production.