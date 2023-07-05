https://sputnik-georgia.ru/20230705/premera-gruzinskogo-filma-grazhdanin-svyatoy-proydet-na-festivale-v-karlovykh-varakh-279279881.html

Премьера грузинского фильма "Гражданин святой" пройдет на фестивале в Карловых Варах

Премьера грузинского фильма "Гражданин святой" пройдет на фестивале в Карловых Варах

По сюжету фильма, на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T18:51+0400

2023-07-05T18:51+0400

2023-07-05T18:51+0400

грузинское кино

лаша халваши

тинатин каджришвили

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грузинское кино

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Мировая премьера фильма режиссера Тинатин Каджришвили "Гражданин святой" пройдет на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина участвует в главном конкурсе, сообщают в Национальном центре кинематографии. Кинофестиваль в Карловых Варах является ярким событием в области кинематографии в Центральной Европе. Ежегодно на нем показывают более 200 новых фильмов со всего мира, наилучшие из которых награждаются главным призом – "Хрустальным глобусом". Обогнал Ди Каприо и Педро Паскаля: грузин Торнике Гогричиани набирает популярность >>>По сюжету фильма, на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем. Но однажды крест снимают на ремонт, статуя святого внезапно исчезает, а среди жителей вдруг появляется таинственный незнакомец.Главные роли в фильме, который был создан при поддержке киноцентра Грузии, исполнили Леван Берикашвили, Георгий Баблуани, Мари Кития и Гия Бурджанадзе. Тинатин Каджришвили выступила как режиссер, сценарист, а также продюсер вместе с Лашей Халваши. Показ грузинского фильма состоится 5 июля в 22:00 по тбилисскому времени. Также на фестивале прошла премьера еще одного грузинского фильма – документальной картины Луки Берадзе "Улыбчивая Грузия". Лента снята киностудией 1991 Production.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинское кино, лаша халваши, тинатин каджришвили, тбилиси, культура, новости, грузия, грузинское кино