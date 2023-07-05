https://sputnik-georgia.ru/20230705/rassledovanie-gibeli-12-letney-devochki-v-tbilisi-stalo-povodom-dlya-novogo-ugolovnogo-dela-279285321.html

Расследование гибели 12-летней девочки в Тбилиси стало поводом для нового уголовного дела

Расследование гибели 12-летней девочки в Тбилиси стало поводом для нового уголовного дела

Образцы с тела девочки, отправленные на экспертизу, покрылись плесенью, вероятно из-за нарушения правил хранения 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T21:44+0400

2023-07-05T21:44+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии начала расследование по поводу халатности хранения улик по делу о гибели 12-летней Ани Янушайтите в Тбилиси, говорится в сообщении ведомства. Тело 12-летней девочки было обнаружено в ночь на 17 марта 2023 года в заброшенном сквере рядом с жилыми домами в столичном спальном районе Диди Дигоми. До этого в соцсетях появилась информация о ее пропаже. Основанием для возбуждения нового уголовного дела стало разъяснительная записка прокурора, согласно которой все мазки и образцы тканей с тела умершей оказались покрыты плесенью из-за вероятного нарушения правил хранения, сообщили в ведомстве. Экспертизу тела Ани Янушайтите провели 21 марта 2023 года, специалисты отправили все мазки и образцы на экспертизу, предварительно их опечатав. Удушение или отравление? Следователи выясняют причины гибели 12-летней девочки в Тбилиси>>После обнаружения повреждения образцов уголовное дело было возбуждено по статье "Служебная халатность". В данный момент, по данным прокуратуры, проводятся все следственные и оперативные действия. При каких обстоятельствах погибла девочка и по какой статье ведется расследование прокуратура не сообщает. По предварительным данным, причиной смерти подростка стала асфиксия. Исходя из признаков насильственной смерти полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и рассматривает сразу несколько версий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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