https://sputnik-georgia.ru/20230705/razvlekatelno-poznavatelnyy-festival-shuamta-proydet-v-gruzii-279259477.html

Развлекательно-познавательный фестиваль Шуамта пройдет в Грузии

Развлекательно-познавательный фестиваль Шуамта пройдет в Грузии

Посетителей фестиваля ждет барбекю, дегустация вина и множество других развлечений 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T14:49+0400

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анонсы

культура

грузия

фестиваль

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Развлекательно-познавательный фестиваль Шуамта (Shuamta Festival) пройдет в связи с официальным открытием рекреационной зоны в лесопарке одноименного села 8 июля, сообщают организаторы.В программе фестиваля настольные и приключенческие игры для взрослых, спортивные и детские мероприятия (соревнования, мастер-классы по рисованию), ярмарка изделий местных предпринимателей и познавательный выезд в лес с организацией "Гаре-маре".Посетителей фестиваля также ждет барбекю, дегустация вина и многое другое. Открытие Shuamta Festival – в 13:00. С 18:00 гости смогут посетить концерт с участием исполнителей электронной музыки. Вход свободный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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анонсы , культура, грузия, фестиваль