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Развлекательно-познавательный фестиваль Шуамта пройдет в Грузии
Развлекательно-познавательный фестиваль Шуамта пройдет в Грузии
Посетителей фестиваля ждет барбекю, дегустация вина и множество других развлечений 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T14:49+0400
2023-07-05T14:49+0400
2023-07-05T14:49+0400
анонсы
культура
грузия
фестиваль
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Развлекательно-познавательный фестиваль Шуамта (Shuamta Festival) пройдет в связи с официальным открытием рекреационной зоны в лесопарке одноименного села 8 июля, сообщают организаторы.В программе фестиваля настольные и приключенческие игры для взрослых, спортивные и детские мероприятия (соревнования, мастер-классы по рисованию), ярмарка изделий местных предпринимателей и познавательный выезд в лес с организацией "Гаре-маре".Посетителей фестиваля также ждет барбекю, дегустация вина и многое другое. Открытие Shuamta Festival – в 13:00. С 18:00 гости смогут посетить концерт с участием исполнителей электронной музыки. Вход свободный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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анонсы , культура, грузия, фестиваль
анонсы , культура, грузия, фестиваль
Развлекательно-познавательный фестиваль Шуамта пройдет в Грузии
Посетителей фестиваля ждет барбекю, дегустация вина и множество других развлечений
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Развлекательно-познавательный фестиваль Шуамта (Shuamta Festival) пройдет в связи с официальным открытием рекреационной зоны в лесопарке одноименного села 8 июля, сообщают организаторы.
В программе фестиваля настольные и приключенческие игры для взрослых, спортивные и детские мероприятия (соревнования, мастер-классы по рисованию), ярмарка изделий местных предпринимателей и познавательный выезд в лес с организацией "Гаре-маре".
Посетителей фестиваля также ждет барбекю, дегустация вина и многое другое. Открытие Shuamta Festival – в 13:00. С 18:00 гости смогут посетить концерт с участием исполнителей электронной музыки. Вход свободный.