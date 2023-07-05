https://sputnik-georgia.ru/20230705/vy-koroleva-guram-gvasaliya-cozdal-kostyumy-dlya-tura-madonny-279281949.html

"Вы королева": Гурам Гвасалия cоздал костюмы для тура Мадонны

"Вы королева": Гурам Гвасалия cоздал костюмы для тура Мадонны

Во время сотрудничества с певицей Гурам вдохновился тем, как Мадонна работает, ее драйвом и целеустремленностью 05.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Известный дизайнер, креативный директор Vetements Гурам Гвасалия поработал над созданием костюмов для мирового тура знаменитой американской певицы Мадонны.Мировой тур Celebration, посвященный 40-летию со дня выпуска первого альбома Мадонны, должен был стартовать 15 июля с концерта в Ванкувере и пройти в 43 городах. Но тур пришлось отменить из-за того, что у артистки развилась бактериальная инфекция. По его словам, во время сотрудничества с певицей он вдохновился тем, как Мадонна работает, ее драйвом и целеустремленностью. "Теперь я понимаю, почему вы такая, какая есть. Вы боец, вы икона, вы КОРОЛЕВА!" – написал Гурам.Брат Демны Гвасалия представил свою коллекцию для Vetements >>> Бренд Vetements был основан в 2014 году братьями Гурамом и Демной Гвасалия. Демна покинул Vetements в 2019 году, чтобы полностью сосредоточиться над работой модного дома класса люкс Balenciaga, креативным директором которого он является с 2015 года. Пока братья вместе работали над своим детищем, Гурам отвечал за административную часть, а Демна – за творчество. После ухода Демны, Гурам единолично работает над брендом на должности креативного директора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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