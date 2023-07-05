https://sputnik-georgia.ru/20230705/vzryv-feyerverkov-v-tekhase-est-zhertva-i-postradavshie-279258286.html

Взрыв фейерверков в Техасе: есть жертва и пострадавшие

Взрыв фейерверков в Техасе: есть жертва и пострадавшие

Взрыв во время подготовки к фейерверку в честь праздника произошел случайно, сообщает СМИ 05.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Взрыв фейерверков на складе в штате Техас, которые были предназначены для празднования Дня независимости США, повлек за собой гибель человека, еще четверо пострадали, передает телеканал CNN.Инцидент произошел в городе Гилмер в ходе подготовки к фейерверку в честь праздника. По первоначальным данным, взрыв произошел "случайно", сообщают СМИ."Инцидент был связан со взрывами фейерверков и других взрывоопасных зажигательных веществ. Один человек погиб на месте, и подтверждено, что еще четверо получили ранения", – цитирует телеканал пресс-релиз американской полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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