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Взрыв фейерверков в Техасе: есть жертва и пострадавшие
Взрыв фейерверков в Техасе: есть жертва и пострадавшие
Взрыв во время подготовки к фейерверку в честь праздника произошел случайно, сообщает СМИ 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T11:42+0400
2023-07-05T11:42+0400
2023-07-05T11:53+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Взрыв фейерверков на складе в штате Техас, которые были предназначены для празднования Дня независимости США, повлек за собой гибель человека, еще четверо пострадали, передает телеканал CNN.Инцидент произошел в городе Гилмер в ходе подготовки к фейерверку в честь праздника. По первоначальным данным, взрыв произошел "случайно", сообщают СМИ."Инцидент был связан со взрывами фейерверков и других взрывоопасных зажигательных веществ. Один человек погиб на месте, и подтверждено, что еще четверо получили ранения", – цитирует телеканал пресс-релиз американской полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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техас, сша, новости, в мире, происшествия, cnn
техас, сша, новости, в мире, происшествия, cnn
Взрыв фейерверков в Техасе: есть жертва и пострадавшие
11:42 05.07.2023 (обновлено: 11:53 05.07.2023)
Взрыв во время подготовки к фейерверку в честь праздника произошел случайно, сообщает СМИ
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik.
Взрыв фейерверков на складе в штате Техас, которые были предназначены для празднования Дня независимости США, повлек за собой гибель человека, еще четверо пострадали, передает телеканал CNN
.
Инцидент произошел в городе Гилмер в ходе подготовки к фейерверку в честь праздника. По первоначальным данным, взрыв произошел "случайно", сообщают СМИ.
"Инцидент был связан со взрывами фейерверков и других взрывоопасных зажигательных веществ. Один человек погиб на месте, и подтверждено, что еще четверо получили ранения", – цитирует телеканал пресс-релиз американской полиции.