https://sputnik-georgia.ru/20230706/gruziya-i-armeniya-podpishut-soglashenie-o-readmissii-279310970.html

Грузия и Армения подпишут соглашение о реадмиссии

Грузия и Армения подпишут соглашение о реадмиссии

Договор позволит эффективнее отслеживать незаконную миграцию 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T18:23+0400

2023-07-06T18:23+0400

2023-07-06T18:23+0400

армения

новости

общество

грузия

реадмиссия

грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Армения и Грузия заключат соглашение о реадмиссии (возвращении нелегально проживающих граждан). Проект соглашения был одобрен в четверг на заседании правительства Армении, сообщил Sputnik Армения.Как отмечается в пояснительной записке правительства, заключение соглашения позволит эффективнее следить за нелегальными мигрантами и лицами, находящимися в розыске (в том числе из третьих стран), незаконно перемещающихся между Арменией и Грузией, а также передавать их правоохранительным органам страны-партнера.Грузия и Черногория подписали соглашение о реадмиссии >>Отметим, что Армения ранее заключила соглашения о реадмиссии с ЕС, Россией и рядом других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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армения, новости, общество, грузия, реадмиссия, грузино-армянские отношения