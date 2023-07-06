https://sputnik-georgia.ru/20230706/gruziya-i-armeniya-podpishut-soglashenie-o-readmissii-279310970.html
Грузия и Армения подпишут соглашение о реадмиссии
Грузия и Армения подпишут соглашение о реадмиссии
Договор позволит эффективнее отслеживать незаконную миграцию 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T18:23+0400
2023-07-06T18:23+0400
2023-07-06T18:23+0400
армения
новости
общество
грузия
реадмиссия
грузино-армянские отношения
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Армения и Грузия заключат соглашение о реадмиссии (возвращении нелегально проживающих граждан). Проект соглашения был одобрен в четверг на заседании правительства Армении, сообщил Sputnik Армения.Как отмечается в пояснительной записке правительства, заключение соглашения позволит эффективнее следить за нелегальными мигрантами и лицами, находящимися в розыске (в том числе из третьих стран), незаконно перемещающихся между Арменией и Грузией, а также передавать их правоохранительным органам страны-партнера.Грузия и Черногория подписали соглашение о реадмиссии >>Отметим, что Армения ранее заключила соглашения о реадмиссии с ЕС, Россией и рядом других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
армения, новости, общество, грузия, реадмиссия, грузино-армянские отношения
армения, новости, общество, грузия, реадмиссия, грузино-армянские отношения
Грузия и Армения подпишут соглашение о реадмиссии
Договор позволит эффективнее отслеживать незаконную миграцию
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik.
Армения и Грузия заключат соглашение о реадмиссии (возвращении нелегально проживающих граждан). Проект соглашения был одобрен в четверг на заседании правительства Армении, сообщил Sputnik Армения
.
Как отмечается в пояснительной записке правительства, заключение соглашения позволит эффективнее следить за нелегальными мигрантами и лицами, находящимися в розыске (в том числе из третьих стран), незаконно перемещающихся между Арменией и Грузией, а также передавать их правоохранительным органам страны-партнера.
Отметим, что Армения ранее заключила соглашения о реадмиссии с ЕС, Россией и рядом других стран.