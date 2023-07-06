https://sputnik-georgia.ru/20230706/minyusty-gruzii-i-vengrii-podpisali-deklaratsiyu-o-sotrudnichestve-279312700.html

Минюсты Грузии и Венгрии подписали декларацию о сотрудничестве

Минюсты Грузии и Венгрии подписали декларацию о сотрудничестве

Целью декларации является обмен знаниями, опытом и практической деятельностью по тематическим вопросам 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T19:36+0400

2023-07-06T19:36+0400

2023-07-06T19:40+0400

грузия

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политика

венгрия

рати брегадзе

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе вместе со своей венгерской коллегой Юдит Варгой подписали совместную декларацию о сотрудничестве между ведомствами двух стран, сообщает пресс-служба Минюста Грузии. Совместный документ является логическим продолжением тесного и стремительного сотрудничества, которое началось между министрами юстиции Грузии и Венгрии в 2021 году в рамках министериала Совета Европы, состоявшегося в Венеции, отмечается в сообщении. Целью декларации является обмен знаниями, опытом и практической деятельностью по тематическим вопросам в сфере правосудия между двумя государствами, а также подготовка к запланированной на октябрь текущего года межправительственной встрече. Орбан: у премьера Грузии многому можно научиться >>Партнерские отношения и сотрудничество между Грузией и Венгрией успешно осуществляются благодаря инициативе и усилиям глав правительств двух стран. Перед подписанием документа Рати Брегадзе и Юдит Варга провели встречу, на которой обсудили важность интеграции Грузии в Евросоюз и поддержку стран-партнеров в этом процессе. Во встрече также приняли участие заместители министра юстиции Грузии, руководители Министерства юстиции Венгрии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Грузии Анна Шико. Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, венгрия, рати брегадзе, министерство юстиции грузии