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https://sputnik-georgia.ru/20230706/napadenie-na-sovladeltsa-oppozitsionnogo-telekanala-gruzii--delom-zaymetsya-spetssluzhba-279311968.html
Нападение на совладельца оппозиционного телеканала Грузии – делом займется спецслужба
Нападение на совладельца оппозиционного телеканала Грузии – делом займется спецслужба
По версии МВД Грузии, обвиняемый ударил одного из учредителей телекомпании "Формула" из-за высказываний, сделанных им в публичном пространстве 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T19:07+0400
2023-07-06T19:07+0400
грузия
происшествия
новости
единое национальное движение
специальная следственная служба
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Специальная следственная служба будет расследовать дело о нападении на сооснователя оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе, говорится в заявлении ведомства. Специальная следственная служба занимается расследованием дел, касающихся преступлений чиновников или нарушения прав человека. Передать дело следственной службе просил Народный защитник Грузии, так как, по его мнению, нападение могло быть связано с деятельностью Мшвилдадзе. Теперь следственная служба проведет все необходимые следственные и процессуальные мероприятия по делу. Напавшего на совладельца оппозиционного телеканала Грузии отправили в тюрьму до приговора &gt;&gt;По данным следствия, проводимого МВД Грузии, 27 июня на проспекте Важа-Пшавела в Тбилиси обвиняемый Николоз Гугешашвили совершил насилие в отношении одного из учредителей телекомпании "Формула" из-за высказываний, сделанных им в публичном пространстве. Правоохранители задержали обвиняемого 28 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие" УК Грузии. Он сам в соцсетях признался в содеянном, назвав причиной высказывания Мшвилдадзе против церкви. Суд отправил его в предварительное заключение до вынесения приговора. "Формула" – это один из трех оппозиционных телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, единое национальное движение, специальная следственная служба, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, единое национальное движение, специальная следственная служба, мвд грузии

Нападение на совладельца оппозиционного телеканала Грузии – делом займется спецслужба

19:07 06.07.2023
© photo: SputnikМолодежная акция протеста с требованием принять законо об изменении избирательной системы
Молодежная акция протеста с требованием принять законо об изменении избирательной системы - Sputnik Грузия, 1920, 06.07.2023
© photo: Sputnik
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По версии МВД Грузии, обвиняемый ударил одного из учредителей телекомпании "Формула" из-за высказываний, сделанных им в публичном пространстве
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Специальная следственная служба будет расследовать дело о нападении на сооснователя оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе, говорится в заявлении ведомства.
Специальная следственная служба занимается расследованием дел, касающихся преступлений чиновников или нарушения прав человека. Передать дело следственной службе просил Народный защитник Грузии, так как, по его мнению, нападение могло быть связано с деятельностью Мшвилдадзе.
Теперь следственная служба проведет все необходимые следственные и процессуальные мероприятия по делу.
Напавшего на совладельца оппозиционного телеканала Грузии отправили в тюрьму до приговора >>
По данным следствия, проводимого МВД Грузии, 27 июня на проспекте Важа-Пшавела в Тбилиси обвиняемый Николоз Гугешашвили совершил насилие в отношении одного из учредителей телекомпании "Формула" из-за высказываний, сделанных им в публичном пространстве.
Правоохранители задержали обвиняемого 28 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие" УК Грузии. Он сам в соцсетях признался в содеянном, назвав причиной высказывания Мшвилдадзе против церкви. Суд отправил его в предварительное заключение до вынесения приговора.
"Формула" – это один из трех оппозиционных телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
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