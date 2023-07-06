https://sputnik-georgia.ru/20230706/nesovershennoletnie-prestupniki-i-zhertvy-v-gruzii-poslednie-dannye-279287288.html

Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии: последние данные

Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии: последние данные

За пять месяцев пострадавшими от уголовных преступлений признали 633 лица младше 18 лет 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T09:00+0400

2023-07-06T09:00+0400

2023-07-06T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. К уголовной ответственности в январе-мае 2023 года было привлечено 188 несовершеннолетних, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, из 188 лиц в возрасте от 14 до 18 лет, обвиненных в уголовных преступлениях лиц, 11 уже отбывали условное наказание. Согласно данным "Сакстата", 137 несовершеннолетних обвиняются в воровстве, девять – в разбойном нападении, 14 – в нанесении вреда здоровью, 12 – в насилии, трое – в семейном насилии, 20 – в ограблении, четверо – в мошенничестве, один – в отмывании денег. Секс-преступление с участием подростка: взрослого мужчину обвинили в изнасиловании>>Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 633 лица младше 18 лет, из которых 269 стали жертвами семейного насилия, 78 – жертвами сексуальных преступлений, причем 11 стали жертвами изнасилования. Еще 73 ребенка признали пострадавшими от угроз, 93 – от побоев, 66 – жертвами транспортных преступлений, 45– жертвами воровства. Кроме того, двое детей были признаны жертвами принуждения к браку, четверо – жертвами торговли людьми, двое стали жертвами убийства, один – жертвой попытки убийства, а 20 – получившими ранения. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовной преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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