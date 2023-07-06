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Обвиняемого в попытке зверского убийства супруги отправили в тюрьму ждать приговора
Обвиняемого в попытке зверского убийства супруги отправили в тюрьму ждать приговора
У мужчины есть проблемы с психическим здоровьем, и он проходил лечение в клинике 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T23:04+0400
2023-07-06T23:04+0400
2023-07-06T23:49+0400
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новости
происшествия
тбилисский городской суд
семейное насилие
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения мужчине, обвиняемому в попытке убить жену молотком, отверткой и ножом, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Инцидент произошел 2 июля. По версии следствия, мужчина нанес своей супруге 33 ранения. Женщина осталась жива, но находится в клинике в критическом состоянии. По словам адвокатов, у мужчины есть проблемы с психическим здоровьем, и он проходил лечение в клинике. В данный момент он пользуется правом на молчание, но адвокаты уверяют, что он ничего не помнит. Адвокаты будут требовать проверки его на вменяемость. Подросток выступил обвинителем – что произошло на западе Грузии >>В случае подтверждения вины в попытке умышленного убийства члена семьи с особой жестокостью ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы. В случае если суд признает его невменяемым, его отправят на принудительное лечение в психиатрическую клинику на срок, установленный судом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, семейное насилие
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, семейное насилие
Обвиняемого в попытке зверского убийства супруги отправили в тюрьму ждать приговора
23:04 06.07.2023 (обновлено: 23:49 06.07.2023)
У мужчины есть проблемы с психическим здоровьем, и он проходил лечение в клинике
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения мужчине, обвиняемому в попытке убить жену молотком, отверткой и ножом, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
Инцидент произошел 2 июля. По версии следствия, мужчина нанес своей супруге 33 ранения. Женщина осталась жива, но находится в клинике в критическом состоянии.
По словам адвокатов, у мужчины есть проблемы с психическим здоровьем, и он проходил лечение в клинике. В данный момент он пользуется правом на молчание, но адвокаты уверяют, что он ничего не помнит. Адвокаты будут требовать проверки его на вменяемость.
В случае подтверждения вины в попытке умышленного убийства члена семьи с особой жестокостью ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.
В случае если суд признает его невменяемым, его отправят на принудительное лечение в психиатрическую клинику на срок, установленный судом.