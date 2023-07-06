https://sputnik-georgia.ru/20230706/obvinyaemogo-v-popytke-zverskogo-ubiystva-suprugi-otpravili-v-tyurmu-zhdat-prigovora-279316059.html

Обвиняемого в попытке зверского убийства супруги отправили в тюрьму ждать приговора

Обвиняемого в попытке зверского убийства супруги отправили в тюрьму ждать приговора

У мужчины есть проблемы с психическим здоровьем, и он проходил лечение в клинике 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T23:04+0400

2023-07-06T23:04+0400

2023-07-06T23:49+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

семейное насилие

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения мужчине, обвиняемому в попытке убить жену молотком, отверткой и ножом, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Инцидент произошел 2 июля. По версии следствия, мужчина нанес своей супруге 33 ранения. Женщина осталась жива, но находится в клинике в критическом состоянии. По словам адвокатов, у мужчины есть проблемы с психическим здоровьем, и он проходил лечение в клинике. В данный момент он пользуется правом на молчание, но адвокаты уверяют, что он ничего не помнит. Адвокаты будут требовать проверки его на вменяемость. Подросток выступил обвинителем – что произошло на западе Грузии >>В случае подтверждения вины в попытке умышленного убийства члена семьи с особой жестокостью ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы. В случае если суд признает его невменяемым, его отправят на принудительное лечение в психиатрическую клинику на срок, установленный судом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, семейное насилие