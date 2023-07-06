Определились финалисты молодежного Евро-2023 по футболу
© Courtesy of Georgian Football Federation Матч молодежных сборных Великобритании и Израиля по футболу на Евро-2023
© Courtesy of Georgian Football Federation
Подводим итоги полуфинальных матчей молодежного чемпионата Европы 2023 по футболу, проходящего в Грузии и Румынии.
Израиль U21 0-3 Англия U21
В Батуми на стадионе "Аджарабет Арена" проходил первый матч стадии 1/2 Евро U21.
Сборная Англии U21, как и полагается фавориту, забрала игру под свой контроль с первых минут матча.
На 17-й минуте англичане получили право на 11-метровый удар. К точке подошел Морган Гиббс-Уйат и… пробил мимо ворот.
На 42-й минуте все тот же Морган Гиббс-Уйат смог реабилитироваться, открыв счет в матче, после передачи Коула Палмера. 0-1.
Второй тайм так же прошел с преимуществом Сборной Англии U21.
Израильтяне пытались огрызаться, но особых проблем обороне соперника не доставляли.
На 63-й минуте Коул Палмер удвоил преимущество англичан, результативной передачей отметился Эмил Смит-Роу. 0-2.
На 90-й минуте сборная Англии довела счет до разгромного, Коул Палмер отметился вторым голевым ассистом в этой игре, а Кэмерон Арчер отправил мяч в сетку. 0-3.
Сборная Англии U21 заслуженно выходит в финал Евро U21, напомним,что команда выиграла все пять матчей на турнире и не пропустила до сих пор ни одного гола. Великолепный результат.
Сборной Израиля U21 спасибо за турнир, команда демонстрировала хорошую дисциплинированную игру, и, видимо, показала свой максимум, дойдя до полуфинала.
Сборная Англии U21, как и полагается фавориту, забрала игру под свой контроль с первых минут матча.
На 17-й минуте англичане получили право на 11-метровый удар. К точке подошел Морган Гиббс-Уйат и… пробил мимо ворот.
На 42-й минуте все тот же Морган Гиббс-Уйат смог реабилитироваться, открыв счет в матче, после передачи Коула Палмера. 0-1.
Второй тайм так же прошел с преимуществом Сборной Англии U21.
Израильтяне пытались огрызаться, но особых проблем обороне соперника не доставляли.
На 63-й минуте Коул Палмер удвоил преимущество англичан, результативной передачей отметился Эмил Смит-Роу. 0-2.
На 90-й минуте сборная Англии довела счет до разгромного, Коул Палмер отметился вторым голевым ассистом в этой игре, а Кэмерон Арчер отправил мяч в сетку. 0-3.
Сборная Англии U21 заслуженно выходит в финал Евро U21, напомним,что команда выиграла все пять матчей на турнире и не пропустила до сих пор ни одного гола. Великолепный результат.
Сборной Израиля U21 спасибо за турнир, команда демонстрировала хорошую дисциплинированную игру, и, видимо, показала свой максимум, дойдя до полуфинала.
Испания U21 5-1 Украина U21
Второй полуфинальный матч состоялся в Румынии на стадионе Стяуа.
Сборная Украины U21 быстро повела в счете, на 13-й минуте после передачи Михаила Мудрика, гол забил капитан команды Артем Бондаренко, 0-1.
На 17-й минуте сборная Испании U21 отыгралась, гол организовали два одноклубника по португальской Браге: Виктор Гомес ассистировал, Абель Руис забивал. 1-1.
На 24-й минуте испанцы вышли вперед, после передачи Алехандро Баены, свое имя на табло записал Охиан Санчет. 1-2.
Во втором тайме на поле была одна команда, Сборная Испании U21 не оставила шансов украинцам.
На 54-й минуте шикарным ударом и первым голом на турнире отметился Антонио Бланко. 3-1.
На 68-й минуте счет стал разгромным, Андер Барренечеа сделал результативную передачу, Аймар Орос забил. 4-1.
Финальную точку в игре на 78-й минуте поставил Серхио Гомес, в ассистентах Абель Руис. 5-1.
Сборная Испании U21 выходит в финал Евро U21, в котором встретится со сборной Англии U21. Матч пройдет 8 июля в Батуми.
Сборной Украине U21 не отчаиваться, команда подарила множество положительных эмоций своим болельщикам на этом турнире.
Сборная Украины U21 быстро повела в счете, на 13-й минуте после передачи Михаила Мудрика, гол забил капитан команды Артем Бондаренко, 0-1.
На 17-й минуте сборная Испании U21 отыгралась, гол организовали два одноклубника по португальской Браге: Виктор Гомес ассистировал, Абель Руис забивал. 1-1.
На 24-й минуте испанцы вышли вперед, после передачи Алехандро Баены, свое имя на табло записал Охиан Санчет. 1-2.
Во втором тайме на поле была одна команда, Сборная Испании U21 не оставила шансов украинцам.
На 54-й минуте шикарным ударом и первым голом на турнире отметился Антонио Бланко. 3-1.
На 68-й минуте счет стал разгромным, Андер Барренечеа сделал результативную передачу, Аймар Орос забил. 4-1.
Финальную точку в игре на 78-й минуте поставил Серхио Гомес, в ассистентах Абель Руис. 5-1.
Сборная Испании U21 выходит в финал Евро U21, в котором встретится со сборной Англии U21. Матч пройдет 8 июля в Батуми.
Сборной Украине U21 не отчаиваться, команда подарила множество положительных эмоций своим болельщикам на этом турнире.