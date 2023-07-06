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Определились финалисты молодежного Евро-2023 по футболу

Определились финалисты молодежного Евро-2023 по футболу

Подводим итоги полуфинальных матчей молодежного чемпионата Европы 2023 по футболу, проходящего в Грузии и Румынии. 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T09:20+0400

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Израиль U21 0-3 Англия U21В Батуми на стадионе "Аджарабет Арена" проходил первый матч стадии 1/2 Евро U21.Сборная Англии U21, как и полагается фавориту, забрала игру под свой контроль с первых минут матча.На 17-й минуте англичане получили право на 11-метровый удар. К точке подошел Морган Гиббс-Уйат и… пробил мимо ворот.На 42-й минуте все тот же Морган Гиббс-Уйат смог реабилитироваться, открыв счет в матче, после передачи Коула Палмера. 0-1.Второй тайм так же прошел с преимуществом Сборной Англии U21.Израильтяне пытались огрызаться, но особых проблем обороне соперника не доставляли. На 63-й минуте Коул Палмер удвоил преимущество англичан, результативной передачей отметился Эмил Смит-Роу. 0-2.На 90-й минуте сборная Англии довела счет до разгромного, Коул Палмер отметился вторым голевым ассистом в этой игре, а Кэмерон Арчер отправил мяч в сетку. 0-3. Сборная Англии U21 заслуженно выходит в финал Евро U21, напомним,что команда выиграла все пять матчей на турнире и не пропустила до сих пор ни одного гола. Великолепный результат. Сборной Израиля U21 спасибо за турнир, команда демонстрировала хорошую дисциплинированную игру, и, видимо, показала свой максимум, дойдя до полуфинала. Испания U21 5-1 Украина U21Второй полуфинальный матч состоялся в Румынии на стадионе Стяуа.Сборная Украины U21 быстро повела в счете, на 13-й минуте после передачи Михаила Мудрика, гол забил капитан команды Артем Бондаренко, 0-1.На 17-й минуте сборная Испании U21 отыгралась, гол организовали два одноклубника по португальской Браге: Виктор Гомес ассистировал, Абель Руис забивал. 1-1. На 24-й минуте испанцы вышли вперед, после передачи Алехандро Баены, свое имя на табло записал Охиан Санчет. 1-2.Во втором тайме на поле была одна команда, Сборная Испании U21 не оставила шансов украинцам. На 54-й минуте шикарным ударом и первым голом на турнире отметился Антонио Бланко. 3-1.На 68-й минуте счет стал разгромным, Андер Барренечеа сделал результативную передачу, Аймар Орос забил. 4-1.Финальную точку в игре на 78-й минуте поставил Серхио Гомес, в ассистентах Абель Руис. 5-1.Сборная Испании U21 выходит в финал Евро U21, в котором встретится со сборной Англии U21. Матч пройдет 8 июля в Батуми.Сборной Украине U21 не отчаиваться, команда подарила множество положительных эмоций своим болельщикам на этом турнире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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